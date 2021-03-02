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Банк России включил АО ВТБ Регистратор в реестр операторов инвестиционных платформ

25 февраля 2021 года Банк России включил АО ВТБ Регистратор в реестр операторов инвестиционных платформ. Этот шаг стал закономерным следствием активного развития электронных сервисов АО ВТБ Регистратор в условиях современной российской экономики.

Основные цели создания и внедрения собственной инвестиционной платформы: предоставление эмитентам дополнительных возможностей взаимодействия, организация электронного размещения дополнительных эмиссий акций и площадки для продажи бумаг инвесторам.

Генеральный директор АО ВТБ Регистратор Константин Петров отметил: «С помощью нового сервиса АО ВТБ Регистратор сможет самостоятельно регистрировать дополнительные выпуски акций эмитентов, размещаемые через инвестиционную платформу путем закрытой подписки, что значительно сократит сроки процедуры регистрации и снизит расходы наших клиентов. Важными преимуществами использования нашей платформы являются удобное подключение к „Личному кабинету“ участника и получение доступа к сервису, а также автоматическое уведомление акционеров о возможности приобретения акций».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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