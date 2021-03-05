ПСБ: Среднесуточные продажи автомобилей в феврале в России выросли на 3,5% г/г

Среднесуточные продажи автомобилей в феврале в России выросли на 3,5% г/г

В феврале продажи легковых автомобилей и LCV, по данным АЕБ, выросли на 0,8% г/г и составили 120 тыс. шт. Мы обращаем внимание, что с учетом того, что предыдущий год был високосным, среднесуточные продажи в феврале выросли сильнее - на 3,5 % г/г.

Лидерство на российском рынке остается за автомобилями LADA, рост продаж которых в феврале составил 13% г/г. Доля рынка увеличилась на 3% г/г, до 24%.

Продажи SKODA в феврале выросли на 35% г/г, за счет расширение модельного ряда, началом продаж обновленного Rapid и Kodiaq. Доля автомобилей SKODA выросла на рынке на 2% г/г, до 6% за год. Однако это не позволило автопроизводителю войти в пятерку самых продаваемых марок в феврале.

Сильную динамику показали автомобили китайских марок. Так, автомобили Chery выросли на 337% г/г, Haval - на 77% г/г, а Geely – на 60% г/г. Рост продаж этих моделей объясняется открытием в 2019 году производства в России. Тем не менее, их совокупная доля на рынке остается небольшой – менее 5%.

Низкие и льготные ставки по автокредитованию, а также слабая база 2020 года продолжат играть ключевую роль в росте темпов продаж в марте. Наш прогноз остается без изменений и предполагает, что по итогам 2021 года рост продаж легковых автомобилей составит 6%.

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