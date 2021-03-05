ПСБ: В четверг мировые рынки заметно снизилис

Усилению негативных настроений способствовали возобновление роста долларовых ставок, - доходность 10-летних UST превысила 1,55% на фоне комментариев главы ФРС Дж. Пауэлла, в очередной раз подтвердившего, что регулятор сохранит мягкую денежно-кредитную политику и допускает рост инфляции выше целевых значений для стимулирования экономической активности, не планируя немедленных действий для сдерживания роста доходностей госбумаг США. В условиях ожиданий запуска масштабного пакета стимулов, носящего выраженный проинфляционный характер, распродажи на рынке американских гособлигаций начали обретать признаки стресса - как сообщает Рейтер, ставки однодневного РЕПО по 10-летним UST, ставшие отрицательными на этой неделе, вчера ушли в глубокий «минус». В результате спада аппетита к риску вновь распродажам подверглись перегретые сегменты во главе с hi-tech, что привело к усилению отката технологического NASDAQ Composite (-2,1%), отступившего уже на 10% от пиков. Отметим, что Dow Jones IA S&P500 упали заметно меньше, потеряв чуть больше 1% ввиду роста акций нефтегазового сектора, поддержанного ралли нефтяных котировок, - это единственный ключевой сектор в США, показавший рост по итогам четверга.

По состоянию на утро пятницы на мировых рынках ощущается спад нервозности. Так, азиатские рынки частично отыграли внутридневные потери и сейчас преимущественно лишь умеренно снижаются, причем китайский Shanghai Composite перешел в зону слабого роста. Близкая к нейтральной динамике во фьючерсах на американские индексы, указывая на неготовность инвесторов продолжать активные продажи после трехдневного снижения, тяготеют к росту товарные рынки. Мы полагаем, что коррекционные настроения ослабнут, что приведет к некоторому улучшению ситуации на рынках.

В четверг индекс МосБиржи находился под давлением, потеряв по к закрытию торгов 0,5% и опустившись чуть ниже отметки 3400 пунктов, ведомый волной фиксацией прибыли в акциях металлургических компаний и потребсектора, а также падением бумаг hi-tech, следующих в русле глобальных тенденций. Лучше рынка выглядели акции нефтегазового сектора, поддержанных ростом нефтяных котировок, а также акции телекомов и электроэнергетики, благодаря точечному спросу, - росли акции компаний, представивших позитивную отчетность за 2020 год (Юнипро: +2,1%; МТС: +1,0%).

Мы не исключаем, что, несмотря на крепость рынка нефти, в течение большей части сегодняшних торгов на российском рынке акций сохранится негативный настрой, а индекс МосБиржи - может отступать в середину зоны 3300-3400 пунктов. Поддерживать стремление сократить позиции в российских бумагах будут невнятность внешней конъюнктуры в преддверии «длинных» российских выходных, а также санкционные опасения. Из корпоративных событий выделим публикации финотчетности МосБиржи и Мосэнерго.

ПАО "Промсвязьбанк"