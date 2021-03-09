ИАЦ «Альпари»: Рынок уходит на выходные в смешанных чувствах

Пятница завершается для российского фондового рынка разнонаправленными колебаниями. Индекс МосБиржи укрепился до 3416 пункта и может балансировать в пределах 3400-3430 пунктов далее, но очень многое зависит от внешней ситуации. Индекс РТС сполз к 1448 пункту и торгуется в диапазоне 1440-1465 пунктов, как и прежде.

Рублевый индикатор вырос за неделю на 1,1%. Валютный индекс укрепился на те же 1,1%.

Бумаги «Лукойла» сегодня привлекли много внимания покупателей. Приобретения идут по результатам заседания совета директоров, акции поднимаются к новому максимуму на уровне 6164,50 руб. и могут закрепиться вблизи этой отметки.

Чистая прибыль «МосБиржи» за 2020 год выросла на 24,6%, а ее наблюдательный совет рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за прошлый год - на уровне 9,45 руб. за бумагу. Суммарно, МосБиржи направит на выплату дивидендного вознаграждения 85% своей чистой прибыли, и это очень большие объемы. Бумаги же самой биржи сегодня падают к 166,60 руб. в рамках коррекции после недавнего обновления пиков и могут спуститься к 163 руб.

Санкционная тема сегодня не получила широкого распространения по нескольким причинам. Первая - рынки давно «в расслабоне», с ними давно не случалось именно геополитических потрясений, и сейчас, в моменте, в реальность этих санкций мало кто верит. Еще одна причина - в слишком размытых западных формулировках, хотели бы - сказали бы четко.

В валютной секции неспокойно, но это нормально. «Американец» к вечеру торгуется по 74,34 руб. и сохраняется внутри узкого коридора 74,00-74,50 руб. Евро стоит 88,62 руб., здесь остается высокой волатильность. Доллар США поднялся на 0,5%, евро за пять торговых дней упал на 1,8%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»