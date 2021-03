«Открытие»: На рынке США проходит ротация в полную силу

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов слабо позитивный. Для российского рынка элементом поддержки остаётся нефть, которая торгуется выше $68 за баррель Brent. Промышленные металлы демонстрируют смешенную динамику, как и рынки Азии. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,57%. На этом фоне укрепляются валюты Австралии и Канады. Индекс доллара демонстрирует незначительные изменения. Отечественный рынок в начале дня может отыграть позитив понедельника, когда в России был выходной. С другой стороны, в последние дни вновь обострилась тема американских рестрикций. Поэтому сильного импульса к росту не будет, как на рынке акций, так и в рубле.

Итоги предыдущей недели

По итогам недели индекс МосБиржи вырос с 3346,64 п. до 3414,13 п., а РТС с 1411,93 п. до 1447,46 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,2073 до $1,1912. USD-RUB упала с 74,63 до 74,20, а EUR-RUB с 90,07 до 88,44. Нефть Brent подорожала с $66,13 до $69,36 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1728,80 до $1693,10 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 1093,54 тонн до 1069,26 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3811,15 п. до 3841,94 п.

Прошедшая неделя оказалась достаточно сложной. Инвесторы не переставали испытывать беспокойство по поводу растущих доходностей по казначейским обязательствам США. В феврале американская безработица упала до 6,2%, а число новых рабочих мест составило 379 тыс. Естественно, что на этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам подскочила до 1,6%. Однако концовка недели была спасена прогрессом по пакету «Спасения Америки». В итоге пятничные торги в США завершились разворотом индексов и резким взлётом. Американский сенат одобрил пакет уже в субботу, а на новой неделе ожидается окончательное голосование в палате представителей и подписание президентом. По российскому направлению позитивом остаётся нефть, которая смогла подорожать на фоне решения OPEC+ сохранить ограничения добычи до конца апреля. Однако санкционный марафон не отпускает рынок акций и рубль. После мягких рестрикций Евросоюза и самих США были озвучены новые инициативы и очередные «грозные» меры, да ещё появилась информация о готовящихся американских кибератаках на Россию. Кстати, в оборонной доктрине РФ подобные атаки приравниваются к физическим. Соответственно, в ближайшее время отечественные инвесторы продолжат торговать с оглядкой на возможные действия США.

На рынке США проходит ротация в полную силу

Первый торговый день недели в США сложился весьма показательно. Ротация из секторов «сидим дома» в открытую экономику продолжилась. Секторы технологий (-2,46%) и коммуникаций (-1,46%) оказались под давлением, а вот спросом пользовались материалы (+1,29%), финансы (+1,29%) и промышленность (+1,05%). Аналогичное противостояние наблюдается при рассмотрении лидеров роста и падения. К примеру, в составе Dow Jones худший результат у Apple Inc. (-4,17%), Microsoft Corp. (-1,82%) и Intel Corp. (-1,46%), а вот самыми сильными были Walt Disney Co. (+6,27%), Cisco Systems Inc. (+2,72%) и Walgreens Boots Alliance Inc. (+2,71%). Росту бумаг Walt Disney Co. способствовали новости о том, как Калифорния планирует открывать развлекательные парки. Ротация в цикличные сектора также происходит на фоне больших надежд на возвращение экономики к нормальному функционированию. В Goldman Sachs полагают, что безработица упадёт до 4,1% уже к концу 2021 года. Центр по предупреждению и профилактике инфекционных заболеваний сделал заявление о том, что люди, получившие весь цикл вакцинирования, могут безопасно встречаться внутри помещений без масок. Всё это радует по поводу обычной экономики, но в технологиях происходит довольно жёсткая фиксация прибыли. Бумаги Apple за месяц подешевели на 15%, а Tesla почти на 35%. Ранее столь любимая инвесторами бумага Zoom Video провалилась за месяц на 24%, а сам индекс NASDAQ потерял 10%. С позиции доходностей больших сюрпризов не произошло. Ещё в пятницу доходность по 10-летним бумагам подскочила выше 1,6%, но в начале новой недели ситуация, похоже, стабилизировалась. Сложно говорить об обратном движении, поскольку даже ФРС не испытывает беспокойство. В какой-то мере подобная ситуация даже является более здоровой, чем прежняя, поскольку возникает конкуренция доходности без риска и идей на рынке акций за капитал инвесторов. По итогам дня:

DJIA - 31802,44 п. (+0,97%),

S&P 500 - 3821,35 п. (-0,54%),

NASDAQ - 12609,16 п. (-2,41%).

Финансовый сектор компенсирует слабость технологичных бумаг на рынках Азии

Торги в Азии проходят в смешенном режиме, после разнонаправленного финиша на Wall Street. В Австралии рынок удерживался в плюсе за счёт банковского сектора, который выигрывает от роста доходностей по облигациям. Японский рынок также смог выйти из минуса за счёт финансового сектора. Доходность по 10-летним бондам Японии вновь выросла до 0,13%. Иена продолжила слабеть и уже достигла 109,2 за доллар, что активизировало покупки акций автомобилестроителей, которые, в основном, работают на экспорт. Япония пересмотрела оценку ВВП за IV квартал в сторону снижения. Рост за три последних месяца года составил 2,8% при ожиданиях 3% роста относительно предыдущего квартала. На южнокорейском рынке картина заметно хуже. Под давлением бумаги Samsung Electronics, SK Hynix. К 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 29003,85 п. (+0,91%),

Hang Seng - 28805,48 п. (+0,93%),

Shanghai Composite - 3404,69 п. (-0,49%).

Структура нефтяных фьючерсов указывает на текущий дефицит

Пока в Техасе происходят отставки и призывы пересмотреть астрономические счета за электроэнергию в период арктического шторма, нефть демонстрирует признаки стабилизации. Накануне котировки резко взлетели на сообщениях об очередных атаках йеменских хуситов на инфраструктуру Saudi Aramco, но дальнейшего развития история не получила. Впрочем, США немедленно выразили свою обеспокоенность по поводу безопасности Саудовской Аравии в контексте угроз хуситов и поддерживающего их Ирана. Ещё одним поводом если не для роста котировок, то для их сохранения на достигнутом уровне, может стать статистика по запасам в США. Предварительные данные опроса Reuters указывают на то, что на рынке ожидают сокращение как запасов нефти, так и нефтепродуктов в США. В остальном текущая ситуация с нефтью обеспечивает лёгкий дефицит на рынке. Ближние контракты вновь стоят дороже, чем отдалённые. Майские поставки Brent на $0,6 дороже июньских, на $1,3 дороже июльских и почти на $2,0 дороже августовских. Примечательно, что поставки в мае 2022 года на $5 дешевле ближнего контракта. К 9:00 мск:

Brent - $68,58 (+0,50%),

WTI - $65,29 (+0,37%),

Золото - $1686,7 (+0,52%),

Медь $9005,91 (-0,20%),

Никель - $16285 (-0,34%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: