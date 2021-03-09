ПСБ: Цены на нефть растут при поддержке новостного фона

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

После вчерашнего краткосрочного подъема на геополитических новостях (атака на крупнейший нефтяной порт Саудовской Аравии) к уровням выше 71 долл./барр., цены на нефть Brent вновь вернулись в зону 68-69 долл./барр. Поддержкой по-прежнему выступает решение ОПЕК+ не менять квоты с апреля и сохранение Саудовской Аравией намерения продолжить добровольно сокращать добычу нефти на 1 млн барр./день. Отсутствие появление дополнительного предложения нефти на рынке (ожидалось до 1,5 млн барр./день) при все еще вялом спросе обеспечит балансирование рынка на ближайшее время. Дополнительной поддержкой выступают новости о том, что Сенат США принял пакет стимулирующих мер от Дж.Байдена на 1,9 трлн долл., соответственно теперь его ждет финальное голосование в Палате представителей - вероятно, уже на этой неделе. Таким образом, ожидание дополнительного притока денег обуславливает повышенный интерес спекулянтов к сырью. Мы полагаем, что цены на нефть Brent сегодня будут продолжать попытки расти - к 69-70 долл./барр.

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