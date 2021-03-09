ИАЦ «Альпари»: «ЛУКОЙЛ» — фишка недели

За прошедшую первую неделю весны, с 1 по 5 марта, российский фондовый рынок, возобновил и усилил рост по сравнению с прошлой короткой рабочей неделей. Индекс МосБиржи за неделю вырос на 2,1%, до 3414,13 пункта, а индекс РТС — на 2,5%, до 1447,46 пункта. Увеличение притока иностранного капитала на развивающиеся рынки, хорошие корпоративные новости, а также рост цен на нефть стали важными драйверами ралли на российском рынке акций. Отметим, что за прошедшую неделю цена на нефть Brent рекордно выросла, почти на 8%, и превысила $69 за баррель.

Лидерами роста прошлой недели стали акции «ЛУКОЙЛа» (+10,6%), «НОВАТЭКа» (+9,3%) и корпорации «АЛРОСА» (+8,2%). Не повезло на прошлой неделе держателям расписок группы HeadHunter (-7,9%), акционерам «Норильского никеля» (-5,6%) и владельцам расписок технологической группы Mail.ru и ретейлера Ozon (-5,6% и -5,5%, соответственно).

Акции нефтяной корпорации «ЛУКОЙЛ» за прошлую неделю взлетели почти на 11%, подорожав до 6197,5 руб. за бумагу. Скорее всего, рост был вызван принятым 4 марта решением ОПЕК+ разрешить России в виде исключения увеличить добычу нефти, в то время как другие страны-участницы соглашения будут добычу по-прежнему сокращать. Для российских нефтяных компаний самым главным в решении ОПЕК+ является разрешение России увеличить производство нефти с 1 апреля на 130 тыс. баррелей в день. На это решение нефтяной рынок отреагировал бурным ростом, цены нефти вышли на докризисные максимумы, что также стало позитивным драйвером для акций «ЛУКОЙЛа», который, к тому же, ранее был недооценён по показателю EV/EBITDA на 15-20% к российским и мировым нефтяным гигантам. Наша целевая цена по акциям «ЛУКОЙЛа» составляет 6500 руб. за бумагу, рекомендуем акции «держать».

Причины падения депозитарных расписок группы HeadHunter, обвалившимся за неделю почти на 8%, до 2415 руб. за бумагу, пока неясны. Однако падение депозитарных расписок российских технологических компаний наводит на мысль о том, что, вероятно, это реакция рынка на падение аналогичных акций в США на прошлой неделе, произошедшее из-за роста доходности по американским государственным облигациям. Таким образом, данное падение можно считать спекулятивным. Но ситуация на рынке технологических акций, как за рубежом, так и в России, нуждается во внимательном изучении и мониторинге. Наша целевая цена по бумагам HeadHunter составляет 2200 руб., рекомендация — «держать».

Мы считаем, что на текущей неполной неделе индекс РТС может проторговаться в коридоре 1460-1500 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 3460-3500 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»