«Фридом Финанс»: В центре внимание голосование Палаты представителей

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 8 марта американские фондовые площадки завершили преимущественно в красной зоне. Индекс S&P 500 снизился на 0,54%, до 3821 пунктов, Dow Jones прибавил 0,97%, NASDAQ потерял 2,41%. Аутсайдерами стали ИТ-сектор (-2,46%) и сектор коммуникаций (-1,47%). Акции «стоимости» по-прежнему демонстрировали результаты лучше рынка: выделились сектора финансов, промышленности, а также сырья и материалов. Доходность по трежерис поднимается до уровня 1,60%.

GameStop Corp. (GME: +41,2%) сообщила о формировании стратегической комиссии в рамках изменения бизнес-модели с учетом новых технологий.

McAfee (MCFE: +12,7%) продаст корпоративный бизнес консорциуму Symphony Technology Group, чтобы сфокусироваться на потребительской кибербезопасности.

Многоотраслевая корпорация General Electric (GE: +4,2%) заявила о том, что компания близка к заключению сделки по продаже неключевого актива по лизингу самолетов ирландской группе AerCap. Стоимость сделки — более $30 млн.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В течение этого дня фокус внимания инвесторов будет направлен на голосование Палаты представителей по одобренному ранее Сенатом пакету стимулов в объеме $1,9 трлн. Рынки уверены в том, что пакет стимулирования также будет одобрен и нижней палатой Конгресса США. Ранее президент Джо Байден заявил, что американцы смогут получить платежи в рамках программы уже в этом месяце.

Несмотря на то что глава ФРС Джером Пауэлл и член Федерального комитета открытого рынка (FOMC) Лаэль Брейнард отметили, что дальнейший рост ставок может привести к торможению на пути к достижению целей ФРС, до сих пор этот риск остается умеренным. Хотя одобрение пакета стимулов вызывает множество нападок в связи с текущей динамикой ставок по бондам, однако представители регулятора не выражают особой обеспокоенности по поводу данной тенденции. Джанет Йеллен отметила, что экономика вернется к состоянию полной занятости в 2022 году. Говоря о пакете стимулов, министр финансов США заявила, что не ожидает «перегретости» экономики на фоне вливаний дополнительного капитала на фондовый рынок.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в зеленой зоне. Японский Nikkei 225 вырос на 0,98%, китайский CSI 300 упал на 0,76%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,97%. Европейский EuroStoxx 50 падает на 0,01%.

Аппетит к риску остается невысоким. Ставка по 10-летним трежерис растет до 1,60%. Фьючерс на нефть марки Brent снижается до $68. Золото дешевеет до $1678.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня протестирует уровень 3800 пунктов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. В краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации вблизи 50-дневной скользящей средней. Ключевой зоной поддержки выступает область 3640-3700 пунктов.