ИАЦ «Альпари»: Биржевое ралли обеспечивают нефтяники

На российском фондовом рынке во вторник наблюдается бум спроса. Индекс МосБиржи вырос до 3484 пунктов и может подняться к 3500 пунктам, если запал рынка сохранится до завтра. Индекс РТС подорожал до 1486 пунктов и способен торговаться в диапазоне 1470-1500 пунктов.

Логично, что сегодня ралли обеспечивают акции компаний нефтегазового сектора за счет предыдущей волны подъема цены на энергоносители. Накануне нефть Brent успешно атаковала рубеж в $70 за баррель и выше, но позже скорректировалась. Текущая цена на сырье весьма комфортна для нефтепроизводителей, с начала года Brent подорожал на 32,5%.

В фаворитах спроса бумаги «Татнефти», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Новатэка», «Башнефти» и других. Российские нефтяники в силу решений ОПЕК+ оказались в привилегированном положении по сравнению с коллегами по соглашению: и в апреле они могут продолжать наращивать добычу, хотя остальные остаются при тех же квотах.

В минусе акции «Детского мира» и металлургов — от «Северстали» до «НЛМК» и «ММК», но они неплохо дрожали на прошлой неделе и могут снижаться в рамках коррекций.

В коррекции и расписки TCS. Здесь идет вялотекущие снижение после достижения 22 февраля максимума на уровне 4433,2 руб. Сейчас бумага спустилась к 3707 руб., но все еще кажется рынку дорогой для новой волны приобретений. Коррекция может приостановиться в области 3500-3640 руб.

Рубль смотрится молодцом, хотя и находится под влиянием двух разнонаправленных факторов. Дорогая нефть дает «россиянину» опору для укрепления, крепкий доллар на мировом рынке сокращает положительный для рубля потенциал. В результате бакс почти весь день провел в колебаниях вокруг 74,00 руб., а к вечеру чуть спустился к 73,85 руб. Краткосрочный диапазон движений в рамках 73,50-74,50 руб. за доллар остается актуальным.

Евро торгуется по 87,85 руб. Сегодня евровалюте пришлось нелегко, впервые за долгое время он пробивал вниз 88,00 руб. Сейчас можно передвинуть границы колебаний по паре евро/рубль в сторону 87,75-91,00 руб. за евро.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»