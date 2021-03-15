ИАЦ «Альпари»: Налоговый период повысит спрос на рублевую ликвидность

В пятницу, 12 марта, по итогам торгов рубль закрылся в плюсе против британского фунта и евро, немного подешевел к доллару США. Высокая доходность по американским облигациям подтолкнула доллар на положительную территорию. Пара доллар/рубль выросла на 0,04%, до 73,33 руб. Пара евро/рубль упала на 0,22%, до 87,70 руб., пара фунт/рубль — на 0,39%, до 102,14 руб.

Рост доходности казначейских облигаций вновь вызвал опасения по поводу инфляции, спровоцировав распродажу рисковых активов и позволив рублю закрыться в плюсе против фунта и евро. Российский рубль торговался с долларом в узком диапазоне 73,25-73,75 руб. за доллар, закрывая неделю ростом (+1,18%). Нефть хоть и закрылась в небольшом минусе, но скачки вверх поддерживали рубль в течение недели.

В понедельник, 15 марта, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,89%, до $69,89. Технические условия и внешний фон указывают на продолжение повышения цен до $71,25. Торги по рублю открылись ростом против иностранных валют. С 15 марта начинается налоговый период. Спрос на рублевую ликвидность повысится и сохранится около 10 дней. В ближайшую пару дней ожидается, что пара доллар/рубль упадёт ниже ключевой поддержки 73,30 руб. до 72,45 руб.

Фондовый рынок

Российский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом. Индекс МосБиржи составил 3539,50 пункта (+0,88%), индекс РТС — 1519,5 пункта (+0,95%). Индексы выросли вслед за мировыми площадками после подписания президентом США нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн.

В понедельник торги на Мосбирже открылись ростом по фьючерсам на индексы РТС и МосБиржи. Спрос очень хороший, несмотря на то, что многие основные валюты торгуются в минусе из-за растущей доходности казначейский облигаций, которая подскочила до 1,637%. Полагаю, что из-за «бычьей» картины инвесторы игнорируют негативные сигналы с других рынков. По индексу МосБиржи ожидается продолжение роста до 3670 пунктов, индексу РТС – до 1602 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»