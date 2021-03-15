ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи продвинется к 3550 пунктам

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:



– Мировые рынки завершили неделю безыдейно. Всплеск коррекционных настроений, сохранявшихся в течение большей части пятничных торгов, привел к откату индекса развивающихся стран MSCI EM (-0,7%) и преимущественному снижению европейских индексов, впрочем, умеренному. А вот в ходе американских торгов ситуация стабилизировалась. Давление продавцов преобладало к закрытию лишь в hi-tech и в акциях строительного сектора, в то время как другие сектора показали повышение, ведомые акциями финансовых учреждений и промышленных компаний. В результате среди основных индексов США лишь технологический NASDAQ Composite (-0,6%) показал снижение, а вот индексы S&P500 (+0,1%) и Dow Jones IA (+0,9%) подросли, продолжив обновлять исторические максимумы. Способствовали спросу на циклические сектора инерционное сохранение оптимистичных настроений после подписания Президентом США Дж. Байденом долгожданного закона о запуске масштабных стимулов объемом 1,9 трлн долл. на фоне неожиданного уверенного роста индекса потребительской уверенности от университета Мичигана – его предварительное значение составило 83 пункта, что является максимумом с марта прошлого года, позволяя надеяться на активизацию потребительской активности в стране. Последняя новость нивелировала фактор дальнейшего роста «длинных» долларовых ставок (доходность 10-летних UST превысила 1,63%).

По состоянию на утро понедельника на мировых рынках не наблюдается особого оптимизма. На азиатских рынках преобладает негативная динамика, несмотря на небольшой сюрприз от блока статистики по КНР (пром. производство и розничные продажи в стране в феврале выросли чуть сильнее ожиданий), оказавший поддержку в основном товарным рынкам. Фьючерса на американские индексы – в небольшом минусе на фоне дальнейшего роста ставок. Считаем, что смешанный настрой на глобальных рынках сегодня-завтра может сохраниться – значимый позитив, по нашему мнению, уже «в ценах», а значимых событий сегодня нет, что может побудить инвесторов перейти в режим ожидания завтрашней статистики по США по розничным продажам и пром. производству, а также стартующего во вторник заседания ФРС.



Индекс МосБиржи (+0,9%) в пятницу смог развить рост и обновить исторический максимум. На фоне высоких цен на нефть и благоприятной конъюнктуры мировых рынков спрос на «голубые фишки» сохранился. Вновь «лучше рынка» выглядел нефтегазовый сектор, ведомый акциями НОВАТЭК (+2,5%), обновляющими исторические максимумы, и Сургутнефтегаза (+1,7%). Уверенно смотрелись и акции сталелитейного сектора, где акции Северстали (+3,5%) тоже обновили исторический максимум, отыгрывая позитивные прогнозы компании, сделанные в ходе Дня инвестора, а также взлетели акции ТМК (+30%) на решении Совета директоров компании рекомендовать обильные дивиденды (9,67 руб. на акцию). В остальных секторах по-прежнему наблюдался точечный, но активный спрос. Так, отметим ралли в акциях TCS Group (+10%), также вышедших на ценовые пики, уверенный рост акций АФК Система (+1,8%) и отскок в НорНикеле (+1,5%). В аутсайдерах остались акции М.Видео (-3,9%), откатившиеся к цене SPO.

Сохраняющиеся высокими цены на нефть способствуют дальнейшему росту рынка, несмотря на невнятность настроений на глобальных рынках. Поддержку сегодня способна оказать, по нашему мнению, и финотчетность Магнита. Мы полагаем, что индекс МосБиржи сегодня постарается продвинуться к отметке 3550 пунктов.