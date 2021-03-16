ПСБ: Объемы авиаперевозок в феврале остались слабыми

Авиаперевозки в феврале продолжали находиться под давлением: пассажиропоток снизился на 36% г/г, а пассажирооборот - на 52% г/г. Отрицательная динамика обусловлена продолжающимся закрытием большинства международных направлений. Средний налет на одного пассажира вновь снизился на 2% м/м, до 2 тыс. км.

Несмотря на улучшение в ситуации с коронавирусом в мире, массовую вакцинации и снижение заболеваемости, правительства стран опасаются открывать границы. При этом, повторные локдауны в Европе и приостановка вакцинации создают риски задержки восстановления международных авиаперевозок.

В феврале лидером по объему перевозок осталась а/к S7 – 1,06 млн чел., что составило 21% от общего пассажиропотока российских авиакомпаний в феврале. За год S7 смогла увеличить долю на рынке авиаперевозок на 5% за счет регионального сообщения.

Доля Группы Аэрофлот в феврале не изменилась м/м и составила 43%. Однако год к году она снизилась на 5%. При этом, в рамках реализации долгосрочной стратегии развития а/к Аэрофлот передаст часть самолетов а/к Победа с последующей концентрацией на высокомаржинальных международных рейсах.

А/к Уральские авиалинии за год сохранила долю рынка на уровне 8%. В марте ожидаем небольшое улучшение в операционных показателях компании за счет возобновления перелетов на Кипр.

В марте 2021 года мы ожидаем сильный рост темпов авиаперевозок за счет низкой базы 2020 года. Начало активной фазы открытия международных перелетов мы ожидаем в середине осени. Тогда же произойдет, по нашему мнению, вероятный скачок бронирования поездок и улучшение операционных показателей компаний. Полное восстановление докризисных объемов авиаперевозок, по нашему прогнозу, может произойти только в 2023 году.

ПАО «Промсвязьбанк»