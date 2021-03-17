«Фридом Финанс»: Акции ВСМПО-Ависма снова в лидерах роста

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,4% на фоне консолидации фьючерсов на ведущие индикаторы фондового рынка США, а также под влиянием коррекции в ценах на нефть.

Тон торгам продолжают задавать ожидания, связанные с заседаниями ФРС, Банка России, а также ряда других ведущих центробанков мира. Кроме того, на динамику отечественного рынка в кратко- и среднесрочной перспективе воздействуют публикации данных по промпроизводству и розничным продажам в РФ. На наш взгляд, консенсус-прогнозы относительно этой статистики несколько занижены, что вызовет ослабление спроса по мере появления этих релизов. Давление на котировки оказывает и ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ.

Акции ВСМПО-Ависма сегодня вновь в лидерах роста. Выручка и EBITDA компании по МСФО за 2020 год снизились на 23,2% и 17,9% — до $1,251 млрд и $0,462 млрд соответственно. Эти результаты существенно превзошли прогнозы менеджмента. В то же время чистая прибыль ВСМПО – Ависма упала в 3,5 раза, до $0,917 млрд, что несколько ниже общерыночных ожиданий. Под влиянием этого фактора оценка справедливой стоимости компании может снизиться на 3-8%, в зависимости от применяемой методики.

Акции Алросы торгуются хуже рынка. Ее чистая прибыль за 2020 год по РСБУ упала на 54% г/г, до 12,26 млрд руб., а по МСФО тот же результат, относящийся к акционерам, оказался равен 31,8 млрд руб. При этом разовый убыток от валютной переоценки, повлиявший на финансовый результат, составил 32,1 млрд руб. Из-за ухудшения прогноза дивидендных выплат за 2020 год оценка справедливой стоимости компании может быть уменьшена на 3-8%. В то же время она доказала свою финансовую устойчивость в кризис. На этом фоне консенсус выручки и чистой прибыли Алросы на 2021 год может быть повышен на 5-20%. На сопоставимые величины вырастут и оценки ее справедливой стоимости.

Повышенная волатильность и усиление оценочных краткосрочных рисков обусловит дальнейшее снижение на отечественных фондовых площадках. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3530-3650 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,70-73,65 и 86,85-87,60 соответственно.