ПСБ: Итоги заседания ФРС определят направление движения рынков во второй половине недели

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

К середине недели на мировых рынках активизировались коррекционные настроения на фоне ожидания результатов заседания американского регулятора.

Так на американских площадках наметилось преобладание продаж, вызванное фиксацией прибыли по длинным позициям в преддверии окончания двухдневного заседания ФРС США. Это привело к отступлению индексов Dow Jones IA (-0,4%) и S&P500 (-0,2%) от исторических максимумов. В текущий момент маловероятным выглядит внесение изменений в денежно-кредитную политику. При этом основное внимание инвесторов будет сосредоточено на пересмотре американским регулятором прогнозов по экономике и динамике ставки, а также реакции на продолжающийся рост инфляционных ожиданий и доходности американских казначейских облигаций. ФРС по итогам заседания может попытаться снизить опасения рынков относительно возможности более раннего, чем ожидалось, подъема ставки в США, указав на более высокие риски для экономики от преждевременного сворачивания мягкой ДКП и управляемость инфляционных рисков. В этом случае во второй половине недели инвесторы получат повод для возобновления покупок в рисковых активах, что даст возможность для обновления рынками локальных и исторических максимумов.

Если же говорить о настроения на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать, как нейтральные. Азиатские рынки отыгрывают негативное закрытие в Штатах, в результате чего они несут потери в пределах 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы удерживают позиции у уровней закрытия вторника. Рынок энергоносителей предпринимает попытки возобновления роста, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,5%, торгуясь в районе 68,7 рубля. Кроме результатов заседания ФРС и пресс-конференции ее главы, на настроения на рынках в среду могут повлиять данные по индексу потребительских цен в Еврозоне и числу выданных разрешений на строительство в США.

На таком фоне ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале дня. Инвесторы, учитывая некоторую неопределенность относительно результатов заседания ФРС и нахождение рынка у исторических максимумов, могут предпочесть зафиксировать прибыль по части длинных позиций, снизив риски по своим портфелям. Это приведет к отступлению индекса МосБиржи в район 3570 пунктов в начале сессии. В дальнейшем, возможен переход рынка в консолидацию у достигнутых уровней в отсутствии стимулов для направленного движения и ожидании итогов заседания ФРС США.

На валютной секции Московской биржи сегодня на утренней сессии продажи в рубле преобладают. Поводом к ослаблению рубля выступает умеренное снижение валют развивающихся стран и рост санкционных рисков. При этом позитивной динамики цен на нефть не хватает для удержания национальной валютой позиций у уровней закрытия вторника. В результате, пара доллар/рубль вновь тестирует снизу отметку 73 рубля, пробитую в понедельник. В ходе торгов ожидаем сохранения позиций американской валюты вблизи данной отметки. Основное же движение на валютном рынке может пройти в рамках вечерней сессии на объявлении итогов заседания американского регулятора.