ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как нейтральные

В ходе торгов ожидаем сохранения позиций американской валюты вблизи 73 рублей

Ожидаем снижение индекса МосБиржи в район 3570 пунктов

Доходность 10-летнего бенчмарка ОФЗ-ПД 26235 может вырасти до 6,96% годовых

НорНикель (ПОКУПАТЬ) может из-за аварий в 2021 г. потерять 15% от производства никеля и меди, более 20% платиноидов - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы полагаем, что эта новость еще некоторое время способна придавливать котировки акций компании, но вряд ли долго, ввиду их долгосрочной привлекательности. С учетом временной просадки операционных показателей НорНикеля и риска навеса дополнительного предложения со стороны Индонезии, способного среднесрочно придавливать ценовую конъюнктуру рынка никеля, наша текущая целевая стоимость акций НорНикеля составляет 27800 руб. за акцию, рекомендация «покупать».

Чистая прибыль Энел Россия (-) по МСФО в 2020 г. выросла до 3,6 млрд руб., EBITDA сократилась до 9 млрд руб. (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы нейтрально оцениванием представленные результаты Энел Россия. Снижение выручки обусловлено продажей Рефтинской ГРЭС, а также сокращением выработки и падением цен реализации электроэнергии на фоне теплой погоды в начале 2020 года, пандемии коронавируса, усиления со стороны гидрогенерации из-за высокого притока воды в водохранилища. EBITDA снизилась вслед за выручкой. Чистая прибыль выросла вслед за EBIT, а также благодаря снижению чистых финансовых расходов на 44%. Ключевым фактором, оказывающим влияние на котировки акций компании, являются дивиденды. Энел Россия перенесла выплату дивидендов 2021 года на 2023 год, на 2022 год сохранила план по выплате 3 млрд руб. Решение о переносе выплаты дивидендов является негативным моментом и, на наш взгляд, бумаги Энел Россия в ближайшие 2 квартала будут слабее рынка и могут продолжить снижение к 0,7 руб./акция. Но в долгосрочной перспективе акции по-прежнему остаются интересными за счет фокусирования компании на ВИЭ. Считаем, что в случае более глубокого снижения котировок Энел Россия к уровням 0,7 руб./акция откроется удачная тактическая возможность для покупки ее акций.

ПАО «Промсвязьбанк»