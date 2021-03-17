Комментарии

ПСБ: Наш ориентир сегодня 67,8-69 долл./барр.

В фокусе отчет МЭА. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Статистика от API показала неожиданное снижение запасов нефти и бензинов на 1 и 0,9 млн барр., и рост запасов дистиллятов на 0,9 млн барр. Эти данные немного играют в плюс ценам на нефть: ближайший фьючерс вернулся выше 68 долл./барр. Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США, а также традиционный ежемесячный обзор рынка и прогноз от МЭА. Он будет крайне интересным в части оценок спроса, учитывая, что в предыдущих обзорах агентство 5 раз подряд понижало оценки. Сейчас на фоне проблем с вакцинацией в Европе (задержка поставок, побочные эффекты) восстановление спроса на энергоносители стоит особенно остро. Мы не ждем, что МЭА пересмотрит оценки в лучшую сторону. По Brent сегодня ориентируемся на переход к снижению по факту сдержанных оценок МЭА, но статистика по запасам от Минэнерго, если выйдет схожей с API, может сгладить негатив. Поэтому наш ориентир сегодня 67,8-69 долл./барр.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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