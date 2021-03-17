ПСБ: НорНикель представил план восстановления добычи на аварийных рудниках

НорНикель во вторник представил план устранения последствий февральской аварии на рудниках Октябрьский и Таймырский, оценив срок полного восстановления их работы в 3-4 месяца. Компания ожидает, что простои приведут к сокращению производства никеля и меди на 15%-16% по сравнению с планами на 2021 год, МПГ – на 20%-21%. Мы полагаем, что эта новость еще некоторое время способна придавливать котировки акций компании, но вряд ли долго – ввиду их долгосрочной привлекательности. С учетом временной просадки операционных показателей НорНикеля и риска навеса дополнительного предложения со стороны Индонезии, способного среднесрочно придавливать ценовую конъюнктуру рынка никеля, наша текущая целевая стоимость акций НорНикеля составляет 27214 руб. за акцию, рекомендация «покупать».

НорНикель сообщил о завершении первого этапа программы остановки водопритока на подтопленных рудниках Октябрьский и Таймырский и о планах устранения последствий аварии и сроках полного восстановления их работы. По оценкам компании, это займет 3-4 месяца.

Так, рудник Октябрьский (объем добычи — 5,0 млн т руды в год) постепенно восстановит добычу во второй половине апреля – мае. Начало восстановления добычи на руднике Таймырский (4,3 млн т руды в год) намечено на начало июня, его полное восстановление займет еще около месяца.

На Норильской обогатительной фабрике на сегодняшний момент остановлена цепочка переработки вкрапленной руды (мощность около 5,2 млн т руды в год), на ней также проводятся ремонтные работы, которые планируется завершить к 15 апреля. НорНикель также сообщил, что в настоящее время на фабрике проходят проверка Ростехнадзора и мероприятия внутреннего аудита. Решение о сроке возобновления работы указанной цепочки будет приниматься по результатам этих проверок.

Компания сообщила, что снижение объемов производственной программы 2021 г. в базовом сценарии относительно ранее утвержденных годовых планов составит порядка 35 тысяч тонн никеля, 65 тысяч тонн меди, 22 тонны металлов платиновой группы (МПГ).

Таким образом, НорНикель может снизить производство никеля и меди на 15%-16% по сравнению с планами на 2021 год (на 13-14% - по сравнению с 2020 годом). Производство металлов платиновой группы, вклад которых в выручку от реализации металлов составил в 2020 году 47%, сократится на 20%-21%.

В целом негативное влияние февральской аварии на финансовые показатели НорНикеля нам представляется небольшим. Исходя из наших текущих прогнозов по ценам на промышленные и драгоценные металлы, авария может привести лишь к незначительному сокращению выручки НорНикеля (в пределах 3%-4%) в этом году и затормозит рост доходов. Мы полагаем, что неясность относительно финансовых затрат на ликвидацию последствий подтопления, возможных штрафов и задержек ввода рудников в эксплуатацию способны придавливать еще некоторое время котировки акций НорНикеля. Однако вряд ли долго.

Мы считаем, что потенциал конъюнктурного давления на акции компании ограничен, так как в настоящее время у нас сомнений в качестве активов компании и способности НорНикеля решить производственные проблемы нет. А сам НорНикель обладает весьма интересным продуктовым профилем - перспективы промышленных металлов и МПГ позитивны ввиду ужесточения экологических стандартов и значительного потенциала развития электропотребления.

Компания, по нашему мнению, остается долгосрочно привлекательной. Мы учли в своих моделях временную просадку операционных показателей НорНикеля и появившийся риск навеса дополнительного предложения со стороны Индонезии, способного среднесрочно придавливать ценовую конъюнктуру рынка никеля. И в результате несколько понизили оценку целевой стоимости акций НорНикеля, до 27214 руб. за акцию, оставив рекомендацию «покупать».

ПАО «Промсвязьбанк»