ПСБ: МЭА впервые за полгода повысило прогноз по спросу на нефть, но в сырьевой суперцикл не верит

МЭА впервые за полгода повысило прогноз по спросу на нефть, но в сырьевой суперцикл не верит

МЭА выпустило ежемесячный обновленный прогноз по рынку нефти, где скорректировало прогноз на 2021 г. Ожидается, что рост спроса составит 5,5 млн барр./день – оценка впервые за полгода повышена, правда не существенно. Ключевым моментом остаются темпы вакцинации населения. При этом МЭА скептически оценивает вероятность формирования нового нефтяного суперцикла из-за рисков роста предложения и высоких запасов.

Впервые за 6 месяцев МЭА скорректировало прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год в сторону повышения. Так, в обзоре за март агентство ожидает, что спрос на нефть в этом году вырастет на 5,5 млн барр./день (+ 100 тыс. барр./день по сравнению с прогнозом от февраля) – до 96,5 млн барр./день против 91 млн барр./день в 2020 г. (+6% г/г).

В отчете МЭА пишет, что в 1 кв. спрос ожидается сильнее, чем прогнозировалось, на фоне аномальных холодов в Европе, Америке и на севере Азии, а также роста промышленного производства в США и других странах. При этом ключевым моментом остаются темпы вакцинации населения и повсеместное ослабление карантинных мер. Эти факторы должны оказать поддержку спросу во 2 половине года. МЭА ожидает, что в текущем году восстановится до 60% спроса, «схлопнувшегося» в 2020 г., а к уровням 2019 г. спрос вернется не ранее 2023 года.

Прогнозы МЭА стали чуть ближе к нашим: мы по-прежнему в 2021 г. ждем восстановления спроса на 6,4% г/г, до 97 млн барр./день, но отмечаем, что этот уровень все равно будет на 4% ниже доковидного 2019 г. Прогнозы роста мировой экономики и спроса на нефть в значительной степени зависят от прогресса в распространении и применении вакцин, а также от ослабления ограничений на поездки в основных экономиках мира.

Также МЭА скептически оценивает вероятность формирования нового нефтяного суперцикла из-за рисков роста предложения и высоких запасов. Этот тезис также перекликается с нашим, о котором мы говорим уже достаточно давно.

Стремительный рост цен на нефть, наблюдаемый в последние месяцы, поддерживался рядом факторов: сохранением ОПЕК+ повышенных квот на сокращение добычи нефти, предоставлением экономике США пакета стимулов в 1,9 трлн долл., позитивными статданными по экономике Китая. Тем не менее, мы считаем, что импульс к росту сырьевых цен при поддержке данных факторов исчерпан. Сильные данные по Китаю базируются на очень низкой базе прошлого года и не могут быть объективной оценкой восстановления экономики. Ожидания предоставления ликвидности в США способствовали росту цен на нефть в последние месяцы с началом президентства Дж.Байдена. Эффект от решения ОПЕК+ тоже считаем уже заложенным в цены. Ситуация со спросом на нефть еще остается хрупкой, а проблемы с вакцинацией населения в Европе (поставки вакцины ожидаются во 2 кв. в 2 раза ниже плановых) как минимум тормозят восстановление.

Мы не видим объективных причин для закрепления нефти Brent выше 70 долл./барр., отмечаем повышенные риски роста предложения со стороны сланцевых компаний США - в первую очередь. Несмотря на намерение соблюдать финансовую дисциплину и поощрять акционеров, мы полагаем, что у некоторых производителей, в основном в Пермском бассейне, при текущих высоких ценах и низкой себестоимости (35-40 долл./барр.) явно есть потенциал для наращивания добычи нефти. В этой связи мы полагаем, что цены на нефть Brent во 2-м полугодии будут стремиться к 55-60 долл./барр.

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