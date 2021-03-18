В январе-феврале 2021 года инвесторы открыли в «Сбер Управление Активами» почти втрое больше ИИС

По данным Московской биржи, на 1 марта 2021 года частные инвесторы открыли в управляющих компаниях более 399,3 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)1. Наибольшим спросом у россиян пользуется ИИС от «Сбер Управление Активами» — 253,6 тыс. счетов. С начала года российские инвесторы открыли около 40 тыс. ИИС в «Сбер Управление Активами», что почти втрое выше, чем за аналогичный период 2020 года (14,6 тыс. ИИС2).

ИИС от управляющей компании обладает понятными преимуществами для клиента. Во-первых, это готовое решение, которое работает по принципу «вложил и забыл». Во-вторых — гарантированный налоговый вычет, который не зависит от колебаний фондовых рынков. В-третьих, стратегия вкладывает в широкий набор ценных бумаг с высоким качеством эмитентов и ограничивает риски. А открыть ИИС можно в СберБанк Онлайн — всего за несколько кликов и к тому же на 1% дешевле, чем в офисе.

Василий Илларионов

Исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка

Сегодня ИИС — один из самых востребованных инвестиционных инструментов. Общий объём средств на ИИС в «Сбер Управление Активами» составляет 66,3 млрд рублей3.

Наибольшей популярностью у клиентов пользуется стратегия для ИИС «Накопительная». Она даёт возможность вложить средства в государственные облигации, а также облигации крупнейших российских компаний. Вложения в облигации производятся путём приобретения паёв фондов под управлением «Сбер Управление Активами». Открыть ИИС с доверительным управлением можно в СберБанк Онлайн или в одном из отделений СберБанка по всей России.

ИИС — это специальный счёт для вложений в ценные бумаги, который позволяет получить доход и вернуть налоги в размере до 52 тыс. рублей в год. В «Сбер Управление Активами» это готовое инвестиционное решение, разработанное профессиональными финансистами для тех, у кого нет возможности или опыта, чтобы самостоятельно совершать операции на фондовом рынке. ИИС открывается на три года. Если вычет уже получен и счёт закрыт до этого срока, то вычет придётся вернуть.