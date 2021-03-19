ИАЦ «Альпари»: Рынок топчется на месте

Российский фондовый рынок в четверг к вечеру топчется на месте. Новостной поток сохраняется без принципиальных изменений: нефть в легкой коррекции, санкционная тема отчаянно не привлекает внимания, но на горизонте маячит и очень всех нервирует.

Индекс МосБиржи балансирует около 3507 пунктов и может оставаться в пределах 3480-3520 пунктов, пока инвесторы ждут продолжения истории с санкциями и резкими геополитическими заявлениями. Трамп бы уже сто раз написал в Твиттер и успокоился, но Байден так не умеет. Индекс РТС завис около 1487 пунктов, но здесь точно есть потенциал для снижения к 1480 пунктам.

В плюсе продолжают удерживаться акции «Магнита». Бумага сумела пробить обозначенный накануне рубеж на уровне 5335 руб., прошла через 5400 руб. и спокойно торгуется возле 5443 руб. Среднесрочный «боковик» сломлен, новая цель роста располагается на уровне 5535 руб.

Сегодня неплохо себя чувствуют акции металлургов от «Русала» и «ТМК» до «НЛМК».

В коррекцию легли расписки TCS, которым так и не покорился мартовский пик 4625 руб. В рамках локального снижения бумага может отойти к 4250 руб., но ее среднесрочные перспективы так же сильны, как и ранее. Цель остается около 4750 руб.

Накануне деньгами «Сбербанка» идеально гасили рыночное напряжение: аукционы Минфина по размещению ОФЗ выкупались быстрее обычного, но основным покупателем стал крупнейший российский банк. Сегодня такого механизма нет, но и информационный фон не обостряется, что позволяет понаблюдать за ситуацией. Доллар США подрастает и находится около 74,06 руб., может торговаться в рамках 73,80-74,50 руб. Евро стоит 88,22 руб., вечер может состояться в коридоре 88-89 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»