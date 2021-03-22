Сбербанк второй год подряд выплатит рекордные для России дивиденды — 422,4 млрд рублей

Наблюдательный совет ПАО Сбербанк рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 млрд. рублей, из расчета 18,7 рублей на одну акцию. Дивиденды в таком же размере были выплачены ПАО Сбербанк своим акционерам за 2019 год и эта сумма стала рекордной дивидендной выплатой для России. В случае принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов половина этой суммы — 211,2 млрд. рублей поступит в бюджет страны.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка России:

– Мы выплатим 56% от нашей чистой прибыли — это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в прошлом году. Годовое собрание акционеров запланировано на 23 апреля, таким образом выплаты акционерам и, соответственно, в бюджет начнут поступать уже в мае.

Согласно Дивидендной политике до 2023 года ПАО Сбербанк планирует и в дальнейшем направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.