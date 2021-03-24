ПСБ: Игроки нашли новый повод для продаж

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В конце прошлой и начале этой недели таким поводом стали опасения относительно роста инфляционных ожиданий в США и доходности казначейских облигаций, что подталкивало инвесторов к мысли о возможном более раннем сворачивании мягкой денежно-кредитной политики в Штатах. Однако последние выступления главы ФРС Дж. Пауэлла и других представителей американского регулятора смогли успокоить рынки, что привело к переходу доходности облигаций к снижению и могло бы стать фактором, способствующим восстановлению рисковых активов.



Однако к середине недели инвесторы нашли новый повод. Им стала ситуация с распространением коронавируса в Европе, где начинается третья волна пандемии. Это привело к ужесточению карантинных ограничений в некоторых странах Старого Света, что, в свою очередь, способствует росту опасений относительно динамики восстановления европейской экономики и, соответственно, мировой. Также опасения вызывает рост темпов заболеваемости и смертности в целом по миру. В результате рисковые активы, включая рынки акций и товарные рынки, вновь оказались под давлением и продолжили коррекционное снижение.



Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать, как негативные. Азиатские рынки находятся под давлением, теряя в пределах 1,8%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, сегодня несут потери до 0,2%. Рынок энергоносителей, после провала во вторник, предпринимает слабые попытки к коррекционному восстановлению. Из важных факторов, способных сегодня оказать существенное влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. Учитывая ситуацию с коронавирусом и карантинными ограничениями в Европе, статистика по PMI европейских стран может преподнести инвесторам неприятный сюрприз. Также отметим выход статистики по заказам на товары длительного пользования в США.



Учитывая внешний фон, сегодня утром ожидаем преобладания продаж в российских акциях. Это приведет к отступлению индекса МосБиржи в район 3450 пунктов. В дальнейшем рынок попытается удержать позиции в середине нашего текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов. Однако в случае выхода слабой статистики по PMI в европейских странах, продажи могут вновь активизироваться, что приведет к закреплению индекса МосБиржи в нижней половине данного коридора. Отметим, что, учитывая слабость рынка энергоносителей, аутсайдером в рамках торгов может выступить нефтегазовый сектор, который днем ранее проигнорировал снижение цен на нефть.



Сегодня на утренней сессии рубль продолжил ослабевать по отношению к основным мировым валютам, несмотря на попытки восстановления в ценах на нефть. В результате чего доллар/рубль поднялась в район 76,8 рубля, обновив тем самым максимумы с ноября прошлого года. В дальнейшем ожидаем закрепления американской валюты в верхней половине диапазона 75-77,5 рубля и попыток тестирования его верхней границы. При этом с точки зрения текущих уровней в ценах на нефть, на наш взгляд, рубль продолжает выглядеть недооцененным, что, в случае снижения санкционных рисков, может привести к его восстановлению.