Комментарии

«Фридом Финанс»: В фокусе нефть и рубль

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

– Преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста стали акции ВСМПО-Ависма (+3,67%). В списке аутсайдеров оказались бумаги Россетей (-3,82%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75-76.

Минфин отменил аукцион ОФЗ. Ситуация на рынке неблагоприятна для размещения госбондов. Индекс цен гособлигаций на минимуме за год. Доходность десятилетних ОФЗ достигла 7,3%. Основной причиной этого стал отток нерезидентов. Минфин, на наш взгляд, выбрал правильную тактику. Давать большую премию к рынку сейчас не имеет смысла, нет и необходимости в срочных заимствованиях. Спрос на ОФЗ восстановится, когда перестанет расти инфляция и стабилизируется курс рубля.

Пара USD/RUB достигла верхней границы широкого бокового коридора, в котором находится с конца прошлого года. Дополнительным поводом для ослабления рубля выступает коррекция цены на нефть, обусловленная опасениями по поводу избытка предложения. Котировки нефти могут стабилизироваться после публикации данных о запасах в США. Выход пары USD/RUB наверх из коридора 73-76способен привести к отскоку, поэтому рынок облигаций в ближайшие дни будет в напряжении.  

Ожидаем отрицательную динамику. Внешний фон умеренно негативен. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 75,00-76,00. Индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 3450-3500 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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