«Открытие»: Индекс РТС из-за слабого рубля растерял почти все достижения марта

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Resеarch»:

– Индекс МосБиржи по итогам торгов во вторник, 23 марта, упал на 0,63% до 3467,21 п. Объем торгов в основной секции составил 87 млрд рублей по сравнению с 74 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС снизился на 2,18% до 1435,67 п. С учетом того, что февраль индекс закрыл на уровне 1412 п., а максимум марта составлял 1555,74 п., к настоящему момент РТС утратил почти все свои достижения, приобретенные в первом месяце весны.

Шесть отраслевых индексов упали и два выросли. Финансовый сектор накануне был лидером роста, а сегодня продемонстрировал наиболее существенное снижение (-1,4%). Отраслевой индекс «Химии и нефтехимии» вырос на 1,88% и стал лидером дня, а нефтегазовый сектор вырос на 0,33%. Несмотря на падение цен на нефть и ослабление рубля баррель Brent в эквиваленте российской валюты стоил вечером порядка 4720 рублей. Это по-прежнему значительно выше средней цены за 5 лет на уровне 3672 рубля за баррель.

Из 45 акций индекса МосБиржи 32 потеряли в цене и 12 подорожали. Акции «Лукойла» внесли наибольший весовой вклад в снижение индекса (-2,7%). Расписки «Россетей» продемонстрировали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса (-4,4% на 18:50 мск).

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,7%. Индекс торгуется с коэффициентом 15,9 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,8 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 52 трлн рублей. Индекс МосБиржи торгуется на 3,7% ниже своего рекордного пика, достигнутого 16 марта.

Девелопер Etalon Group в 2020 году сократил выручку по МСФО на 6,7% по сравнению с показателем 2019 года — до 78,7 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 48%, до 12,6 млрд рублей. Чистая прибыль группы выросла почти в 11 раз — со 186 млн рублей в 2019 году до 2,036 млрд рублей в 2020 году. Валовая прибыль девелопера в 2020 году достигла 21,9 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с 2019 годом. Чистый корпоративный долг группы по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 19,6 млрд рублей.

Как отметил сегодня главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексей Павлов, операционные результаты Etalon Group не были впечатляющими в 2020 году. Однако компания очень хорошо поработала над оптимизацией затрат, особенно на уровне административных и коммерческих расходов. В результате получился очень существенный рост на уровне EBITDA. Вдобавок, на конец года Etalon Group увеличила средства на счетах эскроу до 23,6 млрд руб. В результате совокупный чистый долг с поправкой на денежные средства на эскроу сократился до 1,1 млрд руб. Что же касается одобренного накануне акционерами возможного увеличения уставного капитала группы, финансовый директор Etalon Group Илья Косолапов сообщил, что SPO будет четко привязано к приобретению новых проектов. Etalon видит тренд на консолидацию строительной отрасли и готов активно участвовать в этом процессе.

У нас сохраняется актуальная идея на покупку бумаг Etalon Group, цель 180 рублей.

Внешний фон

Индекс S&P 500 торговался между прибылью и убытками в годовщину своего худшего минимума с начала пандемии. На старте торгов 8 из 11 секторов демонстрировали снижение. Наиболее заметное давление ощущали акции компаний энергетического сектора, материалов и здравоохранения. При этом технологические акции и сектор недвижимости чувствовали себя куда лучше.

На фоне локдаунов в Европе цены на нефть заметно снижались, так как возобновились беспокойства по поводу восстановления спроса. Акции европейских и американских авиакомпаний негативно отреагировали на угрозу третьей волны Covid-19 и очередную отсрочку возвращения общества к нормальной жизни (до этого было была приостановка применения вакцины компании AstraZeneca).

Одной из наиболее ярких новостей была статья Bloomberg о том, что Microsoft ведет переговоры о покупке чат-сервиса Discord более чем за $10 млрд. Стороны пока не пришли к соглашению. При этом Discord ведет переговоры и с другими компаниями. Уже были переговоры с Amazon и Epic Games.

«У Discord более 100 млн активных пользователей, и платформа, вероятно, хорошо впишется в бизнес Microsoft Xbox. В прошлом году выручка Discord превысила $100 млн долларов, и при оценке в $7 млрд привлекла $100 млн нового капитала. Однако пользователи могу воспринять сделку поглощения IT-гигантом негативно и уйти с платформы, как в свое время произошло со Skype», — отметил аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку Иван Авсейко.

При этом есть вполне вероятный риск того, что Discord примет решение выйти на публичный рынок. Компания наняла нового финансового директора, что можно считать первым шагом к потенциальному IPO.

Валютный рынок

Доллар вечером во вторник укреплялся против всех валют Большой десятки за исключением японской иены, которая прибавляла к американскому конкуренту около 0,1%. Динамика валюты США отслеживала рост котировок облигаций на долговом рынке Европы и США. Инвесторы проявили повышенный интерес к защитным активам на фоне угрозы третьей волны коронавируса в Европе, которая заставила ряд стран ужесточить ограничения либо продлить на месяц уже действующие требования социального дистанцирования.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры регионов договорились о введении жесткого локдауна в стране на пасхальные праздники, чтобы попытаться остановить «третью волну» Covid-19, связанную с более заразными штаммами. Германия продлевает действующие в стране сейчас карантинные меры до 18 апреля. Они включают частичную приостановку работы магазинов, торгующих товарами не первой необходимости, а также закрытие отелей, ресторанов, спортивных залов и учреждений культуры. Франция и Италия также чуть ранее ужесточили меры социального дистанцирования. Рост случаев заражения в Индии вызывает опасения по поводу возможности продолжать экономическое восстановление после недавней рецессии.

В итоге доходность 10-летних облигаций США снизилась во вторник на 4,6 б.п. до 1,649%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании, Франции и Германии упала на 4,7 б.п., 3,3 б.п. и 2,9 б.п. до 0,764%, -0,096% и -0,343% соответственно.

Новозеландский доллар был лидером снижения в Большой десятке, курс NZDUSD снижался на 1,9% до 0,7020. Это уровни декабря/ноября 2020 г. Сопоставимое в процентах снижение было 26 февраля, а до этого только 15 апреля 2020 г. Столь существенное падение прорисковой валюты G10 отражает порождаемую Турцией турбулентность на финансовых рынках, которая дополняется решением правительства Новой Зеландии отменить налоговые льготы для инвесторов в недвижимость, чтобы спекуляции на рынке жилья стали менее привлекательными и не смогли привести к формированию опасного пузыря.

Дополнительно стратеги TD Securities сегодня обратили внимание на то, что в связи с принятым накануне решением ФРС с 31 марта истечет срок действия льгот, которые позволяли банкам держать больше казначейских облигаций. Это само по себе не является негативной новостью, но может повысить чувствительность рынка к другим негативным новостям. Аппроксимируя эту точку зрения на новозеландский доллар можно предположить, что в несколько других условиях реакция была бы менее значительной.

Курс EURUSD второй раз за март тестирует 200-дневную скользящую среднюю линию в качестве поддержки. Область 1,1860–1,1850 является ключевой, ее пробитие за счет технического сокращения длинных позиций может привести к увеличению темпов падения евро к доллару. Риск такого движения фундаментально подтверждается текущей эпидемиологической ситуацией в Европе, а технически является продолжением нисходящего тренда в паре EURUSD, который формируется с начала января.

Российский рубль сегодня является самой слабой валютой в сегменте развивающихся рынков. Рубль подешевел к доллару на 1,6% до 76,11 по состоянию на 19:00 мск. В ходе торгов курс USDRUB достигал пика 76,33, что является максимумом с 3 февраля.

Минфин РФ решил не занимать на невыгодном для себя рынке, а потому сообщил, что в среду аукционы по размещению ОФЗ проводить не будет. Доходность 10-летних ОФЗ приблизилась к максимуму с марта прошлого года на фоне падения цен на нефть, и рисков новых санкций в отношении РФ. Турецкая ситуация также оказала давление на российский рынок рублевого госдолга.

В наших утренних комментариях по валютному рынку мы отмечали риск тестирования области 76,00–76,50 на фоне возможного дальнейшего укрепления доллара, продолжения коррекции цен на нефть вплоть до $60/барр., а давления продаж в активах развивающихся рынков на фоне турецкой ситуации. Но даже с учетом всех выше упомянутых факторов доллар дороже 76,50, на наш взгляд, выглядит неустойчиво.