ИАЦ «Альпари»: На рынке сохраняется напряжение в отношении новых санкций США

В среду, 24 марта, торги по рублю завершились небольшим ростом к евро и фунту и снижением к доллару США. Пара доллар/рубль повысилась на 0,25%, до 76,57 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,04%, до 90,42 руб., фунт/рубль — на 0,12%, до 104,84 руб.

Рубль с открытия Мосбиржи подешевел против иностранных валют. После прорыва сопротивления 76,40 руб. курс доллара повышался до отметки 76,98 руб. в течение 45 минут. Продавцы защитили уровень 77 руб. Видимо, на максимуме экспортеры воспользовались привлекательным курсом для продажи валютной выручки. На сегодня приходится пик налоговых платежей (НДС, НДПИ, акцизы). На отыгрывание потерь продавцам потребовалось около пяти часов. Цена вернулась к уровню 75,69 руб.

Среди участников российского рынка сохраняется напряжение в отношении новых санкций США. Это было видно по торгам в американскую сессию, когда нефть подорожала на 6%, до $64,14 за баррель, а рубль ослабился до 76,50 руб. Инвесторы сейчас не готовы расставаться с валютой.

В четверг, 25 марта, на торгах в Азии нефть стоит $63,36 (-1,13%). Торги открылись укреплением по рублю. Курс доллара снизился до 76,30 руб., курс евро — до 90,18 руб. После повышения до 77 руб. курс доллара снижался до 75,69 руб. Так как цене не удалось закрепиться выше уровня 76,50 руб., у рубля будет возможность вернуться к уровню 75,40 руб.

Фондовый рынок

Российские фондовые индексы закрылись в плюсе. По итогам торгов индекс МосБиржи повысился на 0,52%, до 3485,33 пункта, индекс РТС – на 0,11%, до 1437,18 пункта. Росту значений способствовала дорожающая нефть. Рубль торговался в небольшом минусе против доллара США, поэтому на него особо не обращали внимания.

Торги на МосБирже открылись ростом по фьючерсам на индексы. Снижение доллара США и укрепление австралийского и новозеландского долларов указывают на возросший аппетит к риску. Есть мнение, что в четверг по индексам можно ожидать небольшого роста. При отсутствии укрепления рубля цель по индексу РТС находится на отметке 1450, при падении курса доллара и росте цен на нефть – на 1465 пунктов. Для индекса МосБиржи цель – 3510 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»