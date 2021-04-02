ПСБ: После роста в начале сессии, ожидаем перехода российских активов в консолидацию

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

К концу недели настроения на мировых рынках продолжили улучшаться, на фоне пересмотра инвесторами ожиданий относительно динамики восстановления мировой экономики.

Поводом выступила макроэкономическая статистика. Инвесторы позитивно оценили публикацию данных по индексам деловой активности (PMI) в промышленности европейских стран и США, которые оказались лучше ожиданий, продемонстрировав дальнейшее восстановление деловой активности в секторе. Отдельно отметим сохраняющиеся высокие отметки показателя в Европе, несмотря на продление и ужесточение карантинных ограничений ведущими странами.

Также инвесторы продолжили оценивать возможный вклад нового плана помощи американской экономики от президента Байдена. Он предполагает инвестиции в размере 2,225 трлн долларов на горизонте 8 лет, которые будут направлены на инфраструктуру. Учтя длительность поступления денег от данного плана в экономику, игроки ослабили давление на американские казначейские облигации, что привело к снижению их доходности и отступлению доходности 10-летних бумаг ниже отметки 1,7%.

На таком фоне в США индекс широкого рынка S&P500 (+1,2%) продемонстрировал уверенный рост, обновил исторические максимумы и впервые в истории закрылся выше 4000 пунктов, а индекс Dow Jones IA (+0,5%) вновь закончил торги выше 33000 пунктов. Также на максимальных значениях закрылся индекс MSCI World, прибавивший 1%, индекс MSCI Emerging Markets Index вырос на 1,4%. Отметим, что данное движение прошло в преддверии длинных выходных в Европе и США. Так, сегодня отсутствуют торги на части азиатских площадок, в Европе и США, а в понедельник торгов не будет в Китае и на европейских рынках.

Если же говорить о настроениях на рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать, как позитивные. Азиатские рынки прибавляют в пределах 1,6%, отыгрывая позитивное закрытие в Штатах. Фьючерсы на основные американские индексы предпринимают попытки к продолжению роста. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции выше 64,5 доллара за баррель. Сегодня в США, несмотря на выходной, будет опубликована статистика по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и уровню безработицы.

По итогам четверга индекс МосБиржи снизился на 0,4%. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях на фоне внешнего позитива и восстановления цен на нефть, что приведет к подъему индекса МосБиржи выше отметки 3550 пунктов. При этом лучше рынка может выглядеть нефтегазовый сектор, который будет отыгрывать рост рынка энергоносителей, продемонстрированный вчера после нашего закрытия. Отметим, что после подъема в начале сессии, в отсутствии внешних раздражителей, российский рынок перейдет в боковое движение у достигнутых уровней, которое будет сопровождаться пониженными объемами торгов и волатильностью.

В четверг доллар к рублю прибавил 0,8%, евро подтянулся на 1,2%. Сегодня в рамках утренней сессии российская валюта предпринимает попытки восстановления, в результате чего пара доллар/рубль откатилась в район 76,1 рубля. В дальнейшем ожидаем перехода рубля в консолидацию по отношению к основным мировым валютам. В результате доллар продолжит движение в нижней половине диапазона 75-77,5 рубле, который, на наш взгляд, останется актуальным и в начале следующей недели.