ПСБ: ОПЕК+ снова удивил рынок

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent завершили четверг около 65 долл./барр. по факту неожиданных решений на заседании ОПЕК+. Так, стороны вместо продления текущих квот приняли решение постепенно возвращать добычу нефти: в мае-июне на 350 тыс. барр./день, затем на 450 тыс. барр./день. С. Аравия с мая также начнет отказываться от добровольного сокращения добычи и нарастит ее на 250 тыс.барр./день. Участники рынка трактовали такое решение альянса как сигнал, что экономика восстанавливается сильнее ожиданий. Тем не менее, это же противоречит пониженному прогнозу ОПЕК+ по спросу на нефть в этом году. Сегодня в связи со Страстной пятницей торгов нефтью нет, тем не менее, мы считаем, что на следующей неделе будет переоценка этого решения ОПЕК+. С учетом буксующих темпов вакцинации и ухудшения ситуации с заболеваемостью в некоторых странах и повторных локдаунов мы не видим признаков заметного восстановления экономики и спроса на энергоносители. Полагаем, что цены на нефть вернутся обратно в диапазон 60-63 долл./барр.

ПАО "Промсвязьбанк"