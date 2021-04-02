ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно позитивные

Американская валюта продолжит движение в нижней половине диапазона 75-77,5 рублей, который, на наш взгляд, останется актуальным и в начале следующей недели Сегодня на старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях на фоне внешнего позитива, что приведет к подъему индекса МосБиржи выше отметки 3550 пунктов. Отметим, что после подъема в начале сессии, в отсутствии внешних раздражителей, российский рынок перейдет в боковое движение у достигнутых уровней, которое будет сопровождаться пониженными объемами торгов и волатильностьюОжидаем, что в ближайшие дни доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,00 – 7,25% годовых.

Совет директоров Татнефти (ДЕРЖАТЬ) 28 апреля может дать рекомендации по дивидендам за 2020 г. – (ПОЛОЖИТЕЛЬНО)

Татнефть выплатила дивиденды за 1 полугодие 2020 г. в размере 9,94 рубля на акции всех видов. За 3 кв. выплат не было. Если выплата дивидендов будет за 4 кв., то при 100% распределении чистой прибыли по РСБУ, акционеры могут получить 20,9 руб./акцию. Мы рекомендуем «держать» акции Татнефти.

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