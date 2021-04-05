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ПСБ: На текущей неделе ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00 – 7,25% годовых

На текущей неделе ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00 – 7,25% годовых.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу доходность 10-летних ОФЗ 26235 осталась на уровне 7,11%, рост за неделю составил 9 б.п., а с начала года - 117 б.п.  На прошлой неделе российские облигации продолжили отыгрывать рост доходности гособлигаций на глобальном рынке. Доходность UST-10 выросла до 1,72% (+5 б.п. за неделю и +80 б.п. с начала года). Доходность 10-летних гособлигаций в местной валюте Бразилии, Мексики, Колумбии выросла на прошлой неделе на 7 – 18 б.п. Турецкие гособлигации немного выросли в цене за неделю, но остаются в числе аутсайдеров с начала года (+498 б.п.).

На текущей неделе прогнозируем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,00 – 7,25% годовых. На данном уровне гособлигации интересны для крупных локальных игроков, которые способны абсорбировать продажи со стороны нерезидентов на вторичном рынке и продажи нового госдолга Минфином. Напомним, на прошлой неделе за счет спроса госбанков Минфин смог продать «классические» ОФЗ на 355 млрд руб.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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