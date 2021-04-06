ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро вторника противоречивые

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ПИК (ДЕРЖАТЬ) может выплатить 30 млрд руб. за 2020 г. и I квартал 2021 г., утвердил новую дивполитику – (ПОЛОЖИТЕЛЬНО)

Совокупная дивидендная доходность в итоге составляет 5%. ПИК - это не дивидендная фишка, тут скорее привлекателен факт перехода к выплатам два раза в год и на основе новой дивполитике. Ранее ПИК привязывал дивидендную политику к денежным средствам от операционной деятельности. Выплаты исходя из чистой прибыли - более понятны и предсказуемы в отличие от довольно волатильного (с учетом эскроу-счетов) денежного потока от операционной деятельности. Мы положительно оцениваем переход компании к новой дивполитике. Рекомендуем «держать» акции ПИКа, таргет – 949 руб.

М.Видео-Эльдорадо (ПОКУПАТЬ) может выплатить 38 руб. на акцию за 2020 г., в сумме - 6,8 млрд рублей (ПОЛОЖИТЕЛЬНО)

Мы положительно оцениваем эту новость. Но отмечаем, что это полностью соответствует параметрам новой дивполитики, которую еще в феврале утвердил ритейлер. Из нее следует, что компания будет направлять на дивиденды не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий по стандарту IAS 17 и осуществлять дивидендные выплаты два раза в год. Ковенанта по долговой нагрузке - не выше 2,0х чистый долг/EBITDA. Новая политика делает систему выплат менее неопределенной и регулярной. Рекомендуем «покупать» акции М.видео с таргетом в 1029 руб.

ПАО «Промсвязьбанк»