Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 апреля: 4 250,8999 руб/1 г золота и 61,4900/1 г серебра ЦБ РФ с 7 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 250,8999 руб.

1 грамм серебра - 61,4900 руб.

1 грамм платины - 2 961,5500 руб.

1 грамм палладия - 6 566,4800 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2099 р. (0,00%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6000 р. (2,67%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,5200 р. (0,29%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 64,3902 р. (0,99%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



