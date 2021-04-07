ИАЦ «Альпари»: В среду рынок тихо покупает

Российский рынок акций в середине недели повышается, но очень спокойно без лишних эмоций. Индекс МосБиржи вырос к 3505 пунктам и может оставаться в коридоре 3485-3525 пунктов. Индекс РТС торгуется около 1431 пунктов и готов стабилизироваться в пределах 1420-1450 пунктов.

Акции «Сбербанка» в среду выросли к 283,90 руб. после двух дней заметного снижения, но все еще остаются внутри краткосрочного нисходящего канала от 30 марта. Чистая прибыль «Сбербанка» в марте 2021 года выросла на 66,3% г/г, чистый процентный доход увеличился на 12,5% г/г, заметно подросли и комиссионные доходы (+4,4% г/г). В целом, за первый квартал текущего года чистая прибыль укрепилась и составила 282,5 млрд руб., рентабельность капитала поднялась на 23,6%. Получается, что начало года для «Сбербанка» оказалось вполне результативным, рентабельность вернулась к докризисным параметрам.

Героем дня становятся акции «РусГидро». Бумага рванула к 0,8394 руб., после чего отступила к 0,8353 руб., где и находится вечером. Здесь довольно долго наблюдалась диапазонная торговля. Рынок считает, что чем длиннее период консолидации, тем выраженней затем импульс в ту или иную сторону. В акциях «РусГидро» сейчас это очень хорошо видно. Что дальше? Вероятно, сейчас рынок попробует закрепиться в пределах 0,8200-0,8400 руб., чтобы идти дальше.

Под рыночным давлением остаются бумаги «Ленты», «Газпром нефти» и префы «Башнефти». Кроме того, в минусе держатся акции «БСП», которые только вчера фигурировали среди лидеров спроса.

Доллар США неплохо укрепился в паре с рублем днем, но к вечеру ослабил хватку и вернулся к 77,13 руб. Самое время чуть передвинуть среднесрочный диапазон торгов по доллару на 75,00-77,50 руб. Евро стоит 91,81 руб., здесь по-прежнему слишком высокая волатильность, которая способна быстро вернуть пару евро/рубль в рамки 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»