«Фридом Финанс»: Цель по индексу Мосбиржи: диапазон 3465-3525 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В последние недели усилились сигналы регуляторов, ведущие к ослаблению спроса. Одной из причин этого, возможно, выступают постепенно растущие опасения по поводу ожидаемого ужесточения условий допуска европейских инвесторов на лондонские биржи. 4 июля 2020 года Европарламент продлил на год режим открытого доступа европейских инвесторов на лондонский рынок биржевых деривативов. При этом, несмотря на заключение финансового соглашения между ЕС и Великобританией, Европарламент сохранил за собой функцию регулирования финансовой активности в целях обеспечения равных условий для проведения биржевых и внебиржевых торговых операций.

Давление на цены сырьевого сегмента оказывает решение ОПЕК+ о смягчении ограничений на добычу нефти с мая по июль. Негативную роль для спроса на этом фоне играет ужесточение монетарной политики Банка России и центробанков ряда других развивающихся стран. Сохраняются негативные технические факторы, связанные с низкой базой расчета годовых изменений цен ключевых рисковых активов.

Покупкам способствуют сохраняющаяся в развитых странах мягкая монетарная политика, постепенное усиление инфляционных ожиданий и поддержка спроса на сырьевом сегменте со стороны производителей, прежде всего участвующих в соглашении ОПЕК+. Несмотря на постепенное ослабление лимитов добычи, организация стран — экспортеров нефти продолжает контролировать рынок углеводородного сырья. Впрочем, влияние всех перечисленных среднесрочных факторов на рынок, вероятно, уменьшилось.

Русал рассчитывает, что Норникель продолжит выплачивать дивиденды. Эти средства алюминиевый холдинг намерен направлять на реализацию своих инвестиционных проектов в России. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на заявление гендиректора Русала Евгения Никитина. На этих новостях акции Русала и Норникеля росли на утренних торгах.

Хуже рынка торгуются бумаги Ленты. Совет директоров ретейлера рекомендовал акционерам компании не выплачивать дивиденды за 2020 год, хотя ранее звучали заявления руководства компании о планах начать дивидендные выплаты.

До конца дня считаем наиболее вероятным снижение российского рынка акций. Цель по индексу Мосбиржи на закрытие: диапазон 3465-3525 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 76,40-77,80 и 90,70-94,20 соответственно.