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ПСБ: Рынок нефти остается безыдейным

Рынок нефти остается безыдейным. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

На рынке нефти сохраняется маловыразительная динамика: ближайший фьючерс торгуется ниже 63 долл./барр. Статистика по числу буровых установок в США не показала каких-либо изменений - число осталось неизменным, 337 шт. На этой неделе интересным будет традиционный отчет МЭА по рынку нефти - мы ждем понижения прогноза по спросу на сырье на этот год ввиду проблем с вакцинацией в Европе и повторых локдаунов в некоторых странах. В целом, актуальным диапазоном на сегодня-завтра для нефти считаем 60-63 долл./барр. Поводов идти выше пока не наблюдаем.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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