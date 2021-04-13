«Открытие»: У рубля появляется геополитический просвет

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

ГМК «Норникель» может улучшить производственный прогноз

К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 1,06% до 3523,03 п., а РТС рос на 1,35% до 1436,97 п. В первые часы торгов рынок проявлял неуверенность, но затем появилась информация о том, что офис президента Украины запросил переговоры с президентом РФ по Донбассу. Реакция рынка была позитивной. Индексы развернулись вверх, а рубль начал укрепляться. Также появилось несколько значимых корпоративных новостей, которые добавили инвесторам уверенности. Сектор металлов и добычи повышался более чем на 2,2%. ГМК «Норникель» сообщает о возобновлении добычи на руднике «Октябрьский», а также о работах по его полному восстановлению после подтопления с опережением графика. Акции ГМК дорожали более чем на 4%. НЛМК сообщает о росте выпуска стали за I квартал на 12% и за год на 4% до 4,4 млн тонн. Впрочем, консолидированные продажи упали на 7% до 3,9 млн тонн относительно предыдущего квартала. На динамику продаж оказали неблагоприятное влияние погодные условия, скопившиеся запасы предполагается реализовать в II квартале. Продажи на домашних рынках выросли за квартал на 4%. Бумаги НЛМК дорожали на 2,8%. Сектор транспорта повышался на 0,4%. Бумаги «Совкомфлота» дорожали на 0,8%. Fitch Ratings повысила кредитный рейтинг компании в обязательствах в иностранной валюте до “BBB-“ с “BB+” со «стабильным» прогнозом. Агентство Standard & Poor's также повысило долгосрочный рейтинг «Совкомфлота» с “BB+” до “BBB-“ со «стабильным» прогнозом. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 61 млрд рублей к середине дня.

У рубля появляется геополитический просвет

Рубль столь же чутко реагировал на новости о возможном возвращении ситуации на юго-востоке Украины в переговорное русло. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4920 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,64% на день, 4,68% на неделю и 4,91% на месяц. Спрос на рублёвую ликвидность может быть частично объяснён увеличением интереса инвесторов к ОФЗ на фоне роста их доходностей. Позитивом для рубля может стать как инициатива президента Украины по переговорам с руководством РФ, так и публикации в Голландии, которые опровергают российский след в инциденте с рейсом MH17. Если же отвлечься от политики, то индекс доллара терял около 0,15% по сравнению с аналогичным ростом в утренние часы. AUD и NZD укреплялись в пределах 0,2% против доллара США. Смущает только то, что доходность по 10-летним казначейским бумагам США вновь начала расти и повысилась до 1,67%. К 15:15 мск:

USD-RUB – 77,24 (-0,2%),

EUR-RUB – 91,96 (-0,2%),

EUR-USD - $1,19 (+0,02%),

GBP-USD - $1,376 (+0,38%),

USD-JPY – 109,37 (-0,26%).

Великобритания снимает часть ограничений за счёт успешной программы вакцинации

Европейские индексы стартовали негативно, но затем смогли немного выправить своё положение. Самым слабым сектором в начале торгов был розничный, а вот коммунальные услуги лидировали. Из позитива отметим то, что Великобритания начала смягчать условия карантина. Власти разрешили открыть магазины одежды, уличные рестораны, развлекательные парки, спортивные залы. Во Франции коммунальщики Suez и Veolia договорились о слиянии, что привело бумаги обеих компаний к росту более чем на 8%. В еврозоне розничные продажи выросли за февраль на 3% при ожиданиях роста на 1,5%. В годовом выражении падение составляет 2,9%, но ожидалось снижение на 5,4%. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 6894,53 п. (-0,31%),

DAX - 15254,59 п. (+0,13%),

CAC 40 - 6175,20 п. (+0,09%).

Геополитика развернула нефть вверх

Дневной разворот в нефти во многом связан с геополитикой. Иран обвинил Израиль в организации теракта на ядерном объекте, что, собственно, не отрицают в СМИ самого Израиля. В Тегеране обещают свой жёсткий ответ. Одновременно появилось сообщение о том, что йеменские хуситы запустили 17 ракет и дронов против объектов нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Немедленных подтверждений какого-либо ущерба не было, но сам факт достаточно массированного нападения разогрел застоявшийся рынок. На другой чаше весов сохраняющаяся сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Каждый шестой случай в мире регистрируется в Индии, которая ежедневно обновляет антирекорды заболеваемости, а власти отдельных штатов задумываются о карантине. На этом фоне Индия одобрила применение вакцины «Спутник V». Столь же тяжёлая ситуация остаётся в Бразилии. В США полную вакцинацию прошли уже 70 млн человек, но пока существенных дивидендов для нефтяного спроса это не дало. Соответственно, есть риск того, что после всплеска на геополитических новостях нефть вновь начнёт дешеветь. К 15:15 мск:

Brent - $63,73 (+1,24%),

WTI - $60,03 (+1,20%),

Золото - $1743,8 (-0,06%),

Медь - $8870,33 (-0,41%),

Никель - $16260 (-2,21%).

В США стартует активная неделя совещаний, отчётов и важной статистики

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,25% в NASDAQ до 0,1% в Dow Jones. В своём воскресном интервью CNBC председатель ФРС Джером Пауэлл в очередной раз заявил, что «highly unlikely» ФРС задумается о повышении ставки в текущем году. Впрочем, он убеждён в ускорении роста экономики в ближайшее время. Впрочем, важным тестом риторики ФРС станут данные по инфляции, которые выйдут уже во вторник. В понедельник состоится встреча президента Джо Байдена и представителей 20 американских корпораций по теме дефицита микросхем. Также состоится встреча с межпартийной группой по вопросу стимулирующего пакета более чем на $2 трлн. Microsoft ведёт переговоры о покупке Nuance Communications, которая занимается разработкой технологий распознавания и синтеза речи. Бумаги Nuance Communications дорожали на 24%, а сумма сделки может составить до $16 млрд. Российский рынок на этом фоне смотрится более сильным как за счёт позитивных моментов в геополитической сфере, так и за счёт отдельных корпоративных новостей.