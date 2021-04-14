ИАЦ «Альпари»: Телефонный звонок Байдена укрепил рубль

Во вторник, 13 апреля, по итогам дня рубль укрепился по всему рынку. Резкое укрепление рубля вызвала новость о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. О нем сообщил Белый дом. Пара доллар/рубль снизилась на 1,87%, до 75,94 руб., евро/рубль — на 1,53%, до 90,76 руб., фунт/рубль — на 1,68%, до 104,49 руб.

В ходе телефонных переговоров лидеры двух держав обсудили текущее состояние российско-американских отношений. Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться на нейтральной территории, чтобы обсудить весь спектр проблем, стоящих перед США и Россией. Инвесторы восприняли переговоры президентов как сигнал к снижению напряженности в отношениях двух стран.

В среду, 14 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $64,12. Рост нефтяных котировок сдерживается сохраняющимися локдаунами в ЕС, быстрым распространением коронавируса в Индии, а также увеличением ОПЕК+ добычи нефти на май-июнь.

Торги на Мосбирже открылись снижением по валютам. Рубль продолжает укрепляться после телефонного звонка Байдена. Во вторник продавцы прошли важную поддержку 76,20 руб. за доллар. На сегодня при растущей нефти можно рассмотреть укрепление рубля до 75,20 руб. за доллар. Позитив на рынок пришел неожиданно. Осталось снизить напряженность в Донбассе.

Фондовый рынок

Во вторник российские индексы закрылись ростом на новостях о начале диалога между США и Россией по геополитической тематике. По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,10%, до 3526,3 пункта, индекс РТС – на 1,82%, до 1458,51 пункта рост индекса МосБиржи был сдержан резким укреплением рубля против доллара США.

Индекс S&P500 обновил исторический максимум на 4148 пунктов. Фьючерса на американские и российские индексы торгуются в плюсе на торгах в Азии. Пара доллар/рубль настроена двигаться к уровню 75 руб. На этом фоне индекс РТС может прибавить еще 1,2%. Если индекс проскочит 1485, то на горизонте опять появится уровень 1540. Индекс МосБиржи сохранит боковое движение между 3455-3579 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»