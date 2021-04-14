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Курсы валют ЦБ РФ на 14 апреля: 75,6826 руб/доллар США и 90,5391 руб/евро

ЦБ РФ с 15 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 75,6826 руб.
  • 1 евро - 90,5391 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,8320 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,5709 р. (2,03%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,3771 р. (1,50%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 2,1370 р. (1,81%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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