«Открытие Research»: Улучшение геополитических перспектив резко повысило спрос на ОФЗ

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»:

«Газпром» может выйти на выплату дивидендов из 50% прибыли раньше запланированного

К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,86% до 3556,55 п., а РТС рос на 1,52% до 1480,67 п. Отечественный рынок торговался в плюсе на относительно позитивном внешнем фоне и ослаблении внешнеполитических рисков. Накануне главы США и РФ договорились об организации двухсторонней встречи на нейтральной территории через несколько месяцев. Сектор нефти и газа подрастал более чем на 0,8%, реагируя на нефть Brent вблизи $65 за баррель. Сектор химии и нефтехимии снижался на 0,8% из-за падения почти всех компонентов отраслевого индекса. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 58 млрд рублей к середине дня.

ММК сообщает о росте производства чугуна в I квартале на 9,2%, а также выплавки стали на 9,2% относительно I квартала прошлого года. Улучшение производственных показателей стало возможно благодаря отсутствию капитальных ремонтов. Продажи выросли на 5,8%, но по премиальной продукции сократились на 11,8%. Бумаги ММК теряли около 1,8%. В акциях «Газпром» наблюдался рост около 1% в первой половине дня. По данным осведомлённых источников, правление компании обсуждало возможность выплаты 12 рублей дивидендов на акцию за 2020 год, а также более быстрый переход на уплату до 50% от прибыли. Позднее стало известно, что было рекомендовано 12,55 рубля дивидендных выплат на акцию по итогам 2020 года. Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить 63 рублей на акцию по итогам 2020 года из нераспределённой прибыли на 31 декабря с датой закрытия реестра 7 июня. В лидерах индекса МосБиржи были «РУСАЛ», ВТБ, «Сургутнефтегаз», «Яндекс» и «Детский Мир». Самыми слабыми оказались »ПИК», TCS Group, ММК, ГМК «Норникель» и HeadHunter.

Улучшение геополитических перспектив резко повысило спрос на ОФЗ

Рубль продолжил отыгрывать неожиданный геополитический разворот. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4900 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,66% на день, остались на уровне 4,68% на неделю и выросли до 4,93% на месяц. Укрепление рубля непосредственно связано с неожиданным телефонным разговором лидеров РФ и США накануне, в рамках которого стороны договорились о двухсторонней встрече. На этом фоне доходности российских и украинских долговых обязательств начали снижаться. На этом фоне Минфин проводит аукционы ОФЗ и первый из них уже принёс весьма неплохой результат. Были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года в объёме 170,732 млрд рублей по номиналу при спросе 259,124 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 7,08%, что заметно ниже доходностей на предыдущих аукционах. На Forex доллар немного терял свои позиции. Снижение по индексу доллара было чуть менее 0,1% ниже 91,80 п. AUD и NZD укреплялись на 0,6% и 0,8%, но накануне они слабели в отличие от рубля. В случае дальнейшего улучшения внешнеполитической ситуации можно ждать продолжение движения рубля в зону 73,0-75,0 за доллар.

Продажи товаров роскоши первыми отреагировали на улучшение перспектив выхода из пандемии

Европейские индексы торговались в плюсе. Лидерство взяли на себя секторы технологий и базовых материалов. Слабее всех был сектор коммунальных услуг. Компания Johnson & Johnson заявила о приостановке применения своей вакцины в Европе до выяснения обстоятельств побочных эффектов. Использование вакцины также остановили в ЮАР. Credit Suisse заявляет о рисках по $2,3 млрд кредитов, связанных с финансовой компанией Greensill Capital. Бумаги производителя товаров роскоши LVMH росли почти на 3% на фоне отчётности, показавшей резкий рост продаж в I квартале за счёт Китая и США. Германский гигант программного обеспечения SAP AG улучшил свой прогноз на текущий год за счёт улучшения показателей облачного бизнеса. Бумаги компании дорожали более чем на 4%. И немного статистики. Промышленное производство в еврозоне сократилось за февраль на 1,0% при ожиданиях снижения на 1,1%.

МЭА вслед за ОПЕК улучшает ожидания по спросу

Нефть вновь получает повод для роста. Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста спроса на нефть в текущем году до 5,7 млн бар. в сутки с предыдущих 5,5 млн бар. в сутки. Таким образом, ежедневное потребление может достигнуть 96,7 млн бар. в сутки. Однако в МЭА всё же отмечают, что восстановление остаётся хрупким из-за роста заболевания в странах с высоким потреблением нефти. Плюс к этому поддержку оказывает статистика из США, где накануне API сообщил о сокращении коммерческих запасов нефти на 3,6 млн бар. за прошлую неделю. Одним из главных вопросов к официальному отчёту Минэнерго будет оценка текущей добычи. Если не будет очередного роста, то котировки могут закрепиться на достигнутых уровнях.

Банки сильно начинают период квартальных отчётов

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,05% в Dow Jones до 0,3% в NASDAQ. В США в полную силу стартует сезон корпоративных отчётов. J.P. Morgan сообщил о росте прибыли в пять раз до $14,3 млрд во многом за счёт инвестиционной деятельности и вывода средств из резервов. Прибыль Goldman Sachs превзошла ожидания рынка почти на 80%. Одним из главных событий дня будет выступление председателя ФРС Джерома в рамках экономического клуба Вашингтона. Главным вопросом будет восстановление экономики после пандемии. Российский рынок готов продолжить рост на фоне восстановления цен на нефть и улучшения геополитических перспектив.