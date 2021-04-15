«Фридом Финанс»: Рубль завершил короткий цикл ослабления

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Основные фондовые площадки в зеленой зоне: США на открытии торгов в среду прибавляют более 0,5%. Рынок отыгрывает позитивный старт сезона отчетов: в первом квартале выручка и прибыль крупнейших банков (сегодня отчитывались JPMorgan, Goldman Sachs и Wells Fargo) оказалась существенно выше прогнозов. Европа поддержала позитивный тренд, также прибавляя около 0,4% к концу сессии. В Азии торги этим утром закрылись приростом до 1,5%. Развивающие рынки показывают рост до 1% по индексу MSCI Emerging markets.



Нефть выше $65 впервые с конца марта. За сутки баррель прибавил более 2%. Ранее Международное энергетическое агентство пересмотрело прогноз по глобальному спросу, подняв его на 230 тысяч баррелей, или до +5,7 млн баррелей к уровню предыдущего года. Также в пользу нефти играет ослабление доллара против мировой корзины. DXY подошел к значениям ниже 91,7 пунктов, на которых был в средине марта. Пара EUR/USD приблизилась к 1,2 впервые за месяц. На этом фоне у нефти неплохие шансы к концу апреля вернуться выше планки $67,5.



Российский РТС отыгрывает позитив с гэпом вверх сразу на 30 пунктов. Торги сегодня стартовали вблизи 1490, притом что накануне закрылись ниже 1460 пунктов. В течение дня основная часть прироста сохранилась. Рынок отыгрывает снижение геополитической премии после телефонного разговора президентов США и России. В базовом сценарии в четверг РТС будет преимущественно торговаться около 1500 пунктов.



Рублевый индекс Мосбиржи также начал день с гэпа вверх, правда не столь впечатляющего, как по РТС. Причина в резком укреплении рубля. Тем не менее индикатор к концу дня уверенно торгуется выше 3550 пунктов. При сохранении позитивного внешнего фона и уходе геополитических рисков индекс Мосбиржи может поставить очередной исторический рекорд уже на этой неделе. В основном сценарии в четверг стоит ожидать колебаний в диапазоне 3540-3580 пунктов.



В числе наиболее растущих акций сегодня явно выделяются Мечел (+5,3%) и Русал (+4,6%). Они растут на фоне коррекции в бумагах остальных металлургов. Инвесторы ребалансируют портфели в отсутствие существенного новостного фона. В итоге акции Русала сегодня вышли на новые абсолютные пики 54,5 рубля за штуку. На фоне все еще слабого рубля потенциал роста алюминиевого гиганта сохраняется. Планка 60 достижима до конца квартала.

Рубль вернулся к значениям начала апреля, завершая очередной короткий цикл ослабления. Пара USD/RUB опускалась ниже 75,5 впервые за две недели. До конца недели доллар может опуститься ниже 75, однако в четверг не исключен частичный откат либо слабый рост внутри диапазона 75,6-77 рублей за единицу валюты. Евро сопротивляется укреплению рубля, поскольку одновременно он растет против доллара на межбанковском рынке. Пара EUR/RUB сегодня не ушла дальше недельного минимума. По вечер торги идут вблизи 90,4. В четверг ожидается преимущественно боковой тренд около отметок 90,3-90,7.