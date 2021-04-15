ИАЦ «Альпари»: Встреча Путина и Байдена – рынки верят в хорошее

Вчера российский рубль резко подорожал на торгах Московской биржи. Президент США Джо Байден предложил Владимиру Путину провести очную встречу и переговоры, чтобы обсудить все вопросы двусторонних отношений. За 15 минут курс доллара спикировал больше чем на рубль и впервые за неделю ушел ниже отметки 76 руб.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден позвонил Путину и «выразил обеспокоенность» усилением военной группировки в Крыму и близ границ Украины, призвав «снизить напряженность». Байден, как говорится в релизе Белого дома, предложил Путину саммит «в ближайшие месяцы в третьей стране», чтобы обсудить весь спектр вопросов, имеющихся у России и США.

Скептики говорят, что переговоры нужны американцам, чтобы создать на Украине три военных базы: одну морскую и две сухопутные. Это позволит Киеву усилить свои позиции в вопросах, связанных с непризнанными республиками Востока Украины. Однако рынки обычно верят в хорошее, что конфликт, если не исчерпает себя, то значительно сойдет на нет.

Московские брокеры до сих пор не понимают, зачем нужны было менять конфликт из-за Востока Украины на международный финансовый центр в Москве. Международный финансовый центр – это другое качество жизни москвичей, приток инвестиций, рост капитализации компаний и, конечно, сильный рубль. При нынешних ценах на нефть курс доллара должен быть ниже 70 руб. за доллар.

Главным событием для курса рубля в ближайшее время будет заседание Банка России. Банк России 23 апреля, вероятно, повысит ставку на 0,5%, с 4,5% до 5%. На конец текущего года мы оцениваем ключевую ставку в 6%. Решение о повышении ключевой ставки должно поддержать российский рубль, затормозить отток капитала и способствовать дедолларизации экономики.

Против рубля может сыграть открытие границ и восстановление мирового туризма. В пользу российской валюты играют дорогая нефть и рост спроса на дивидендные акции со стороны иностранных инвесторов на Московской Бирже. До конца апреля мы видим следующие ориентиры: 75-78 руб. за доллар, 90-93 руб. за евро.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»