ИАЦ «Альпари»: России следует жёстко ответить на санкции США против госдолга

Как сообщают западные СМИ, администрация президента США Джо Байдена всё-таки собирается ввести санкции против российского госдолга, и об этом может быть объявлено до конца текущей недели. Однако, как считают в некоторых СМИ, санкции окажутся более мягкими, чем предполагалось ранее, и будут включать только расширение введённого ещё при Трампе запрета для американских финансовых институтов на участие в первичном размещении российских евробондов, номинированных в иностранных валютах, на рублёвые гособлигации. А запрет для американских инвесторов на приобретение российского госдолга на вторичном рынке введён не будет, сообщают СМИ.

Напомним, что к началу апреля доля инвестиций нерезидентов в российские рублёвые гособлигации упала, по сообщениям российских СМИ, ниже 20%. Столь низкой она не была с 2015 года. Однако после телефонного разговора Байдена с российским президентом Владимиром Путиным Минфин РФ 14 апреля провёл очень успешный аукцион по размещению 7-летних и 10-летних выпусков ОФЗ, который всего за один день привлёк в госбюджет свыше 383 млрд руб.

По всей видимости, на высокий спрос на российские рублёвые облигации, несмотря на то, что курс российского рубля нестабилен, а угроза новых санкций США против России высока, инвестиции в российский госдолг стали привлекательными из-за подросшей доходности (Минфин разместил 7-летние облигации с доходностью чуть выше 7%, 10-летние – под доходность 7,23%), а также из-за высоких цен на нефть и связанного с этим профицита российского федерального бюджета. Угроза распространения санкций США уже на ОФЗ может вызвать новую волну бегства иностранных инвесторов из рублёвого госдолга, что приведёт к росту доходности по облигациям и новой нестабильности курса рубля.

Однако нужно дождаться окончательного решения администрации США относительно санкций, чтобы сделать окончательные выводы о последствиях такого решения. Возможно, что такие санкции, если будут введены, могут сорвать встречу двух президентов.

На наш взгляд, на введение санкций против рублёвого госдолга России следовало бы дать жёсткий ответ, заморозив выплаты по всем гособлигациям, находящихся в собственности инвесторов из США. Более того, мы ранее предлагали распространить такое решение ещё и на дивиденды по акциям российских госкомпаний, которыми владеют американские инвесторы, а также ввести запрет для инвесторов из США на приобретение ценных бумаг любых российских государственных институтов и, возможно, корпораций, связанных с государством. Это, конечно, приведёт к оттоку иностранных инвесторов с российских финансовых рынков, но отток произошёл бы в любом случае из-за санкций. На фоне неопределённости мы ожидаем в ближайшие дни курс доллара на уровне 76-78 руб., курс евро в интервале 91-93 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»