«Фридом Финанс»: Сезон отчетности стартовал

Пильгунова Анна, старший аналитик «Фридом Финанс»:



Торги 14 апреля американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 упал на 0,41%, до 4125 пунктов, NASDAQ просел на 0,99%, лишь Dow Jones поднялся на 0,16%. Значительно лучше рынка в целом выглядел сектор энергетики, прибавивший 2,91% на фоне активного роста цен на нефть. Котировки энергоносителей получили поддержку от позитивных ожиданий в отношении спроса, а также от снижения запасов нефтепродуктов, зафиксированного EIA. Уверенный рост продемонстрировал сектор финансов, открывший накануне сезон отчетности и задавший ему позитивный тон. Добычная и обрабатывающая отрасли прибавили 0,66% и 0,64% соответственно. Аутсайдером оказался ИТ-сектор, просевший на 1,15%.

Первая крупная криптовалютная биржа Coinbase Global (COIN: +31,3%) провела прямой листинг на NASDAQ.

Moderna (MRNA: +6,9%) заявила, что эффективность вакцинации ее препаратом после получения обеих доз превышает 90%. Привитый пациент сохраняет иммунитет против COVID-19 в течение полугода. Wells Fargo (WFC: +5,5%) опубликовал результаты за первый квартал 2021 года. EPS банка превысила ожидания благодаря расформированию резервов под ожидаемые кредитные убытки. Прогнозируется усиление спроса на кредитование.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Европейские рынки и фьючерсы на S&P500 торгуются в плюсе, большинство площадок АТР в красном секторе. Вчера стартовал сезон отчетности за первый квартал 2021 года. Первыми свои результаты традиционно опубликовали представители финансового сектора. Как и ожидалось, отчеты банков оказались сильными, что в значительной степени было обусловлено0 увеличением выручки. Особенно заметно на фоне роста спроса на жилье повысились доходы от комиссий по ипотеке. Положительное влияние на финансовые результаты кредиторов оказал и единовременный эффект от расформирования резервов под ожидаемые кредитные убытки. Чистый процентный доход оказался относительно слабым, несмотря на рост доходностей трежерис на длинном участке кривой. Этот фактор, по нашему мнению, поддержит процентную прибыль в последующих кварталах в связи с наличием временного лага. Представители финансового сектора прогнозируют активное увеличение спроса на кредитование благодаря восстановлению мировой экономики в 2021 году.

Накануне цикличные сектора и представители «стоимости» частично отыграли потери, понесенные ранее на фоне ротации в сторону акций «роста». Степень интереса к каждому из этих типов активов продолжают определять темпы вакцинации, завершение локдаунов и динамика доходностей трежерис.

Азиатские фондовые площадки демонстрировали смешанную динамику. Китайский CSI 300 просел на 0,64%, гонконгский Hang Seng упал на 0,44%, японский Nikkei 225 вырос на незначительные 0,07%. EuroStoxx 50 прибавляет 0,19%. Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис держится на уровне 1,62%. Фьючерс на нефть марки Brent растет до $66. Золото колеблется вблизи $1747.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P500 проведет в диапазоне 4100–4150 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам в США за март. Ожидается, что общий показатель вырастет на 5,9% м/м после снижения на 3,0% в феврале, а базовый индекс повысится на 5,0% м/м после февральского снижения на 2,7%.

Сегодня отчитается крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников TSMC (TSM). Консенсус предполагает рост выручки компании на 23,5%, до $12,8 млрд, при повышении non-GAAP EPS на 24%, до $0,93. Мы полагаем, что эти ожидания могут быть превзойдены благодаря сильному спросу на продукцию TSMC. В то же время дефицит на рынке полупроводников будет сдерживать рост финансовых показателей.

Квартальные результаты в этот четверг представит и Delta Air Lines (DAL). Мы ожидаем восстановления EPS по сравнению с результатом за четвертый квартал. Это будет означать превышение консенсуса рынка. Списание $5 млрд на реструктуризацию, как это было осенью, маловероятно. Размер авиапарка Delta приблизился к показателю одного из ее конкурентов Southwest Airlines — американского авиаперевозчика, ориентированного только на внутренние линии.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 72 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Опасения относительно новой волны пандемии оказывают все меньше влияния на настроения инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс скорректировался от исторического максимума. Индикатор RSI остается вблизи зоны перекупленности (около 70 пунктов), поэтому в ближайшие торговые сессии вероятно продолжение консолидации из-за фиксации прибыли. Ближайшую значимую поддержку для индекса широкого рынка мы видим в области 4070-4085 пунктов.