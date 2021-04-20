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Затоваренность нефтяного рынка сошла на нет

Bloomberg пишет, что беспрецедентные запасы нефти, которые образовались во время кризиса из-за пандемии коронавируса, почти сошли на нет.

По состоянию на февраль, в хранилищах оставалось меньше одной пятой части от накопленных объемов топлива. С тех пор остатки сократились еще сильнее. В июле 2020 года на пике в хранилищах по всему миру размещалось на 249 млн баррелей больше среднего значения за 2015-2019 годы, а в феврале этот излишек сократился до 57 млн баррелей. Причина проста – рост цен и восстановление спроса. Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК на 10% снизили производство в сравнении с докризисным уровнем.

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Остатки мировых запасов, накопленных в пандемию, сейчас практически полностью сосредоточены в Китае, который создает постоянный нефтяной резерв. В США запасы в хранилищах практически иссякли – общие запасы нефти и нефтепродуктов сократились до 1,28 млрд баррелей. Таким был уровень и до пандемии. Citigroup ожидает, что по мере дальнейшего восстановления спроса запасы нефти продолжат сокращаться примерно на 2,2 млн баррелей в день во второй половине года. Стоимость Brent может вырасти до $74 за баррель или даже выше.

Мы полагаем, что мир находится в начале сырьевого цикла, ожидая Brent около $80 на конец года. Вакцинация и улучшение ситуации с COVID-19 идет медленней, чем ждали. Однако принципиально ничего не меняется. Другое дело, что резкая коррекция перекупленного американского рынка акций или банкротство крупной западной финансовой компании может привести к краткосрочному снижению котировок на черное золото. Однако, в этом нет ничего страшного. Большинство нефтяных стран, например, Россия и Азербайджан, имеют значительные финансовые резервы. И низкие цены на нефть можно будет просто пересидеть. 

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»

 

 

 


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