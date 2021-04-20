ПСБ: Второй год с Covid-19. Что дальше?

Глобальные рынки • Деловая активность в мире в 1 кв. в целом улучшилась: индексы PMI в развитых и развивающихся странах удерживаются стабильно выше пограничного уровня в 50 пт.



• Ждем роста ВВП США в 1 кв. на 0,9%-1,1% г/г, а его пика – во 2 кв. (11%). В КНР прогнозируем умеренные темпы роста в 8% г/г во 2 кв. В 1 кв. ждем ВВП еврозоны на уровне -0,8% г/г с переходом к росту в 1,5-2% во 2 кв. на низкой базе 2020 г.



• В большинстве развивающихся стран нормальный уровень вакцинации будет достигнут к концу 2022 г. – началу 2023 г. Большинство развитых стран могут достигнуть коллективного иммунитета к концу этого года, но проблема с поставками и распределением вакцин может стать причиной для задержек.



• Учитывая активное восстановление экономики США, рост М2, риски выхода инфляции выше 2%, во 2-й половине года видим риски, как минимум, ужесточения риторики ФРС. Повышение ключевой ставки мы пока ожидаем лишь в 2022 году.



• Мы считаем, что валюты ЕМ в рамках 2021 года сохраняют умеренный потенциал для укрепления. А пара EUR/USD может вернуться в диапазон 1,2-1,25, который останется для нее актуальным в 2021 г., с возможным выходом вверх из него в середине года.



• Ввиду активизации вспышек заболеваемости коронавирусом в некоторых странах и ввода новых локдаунов, а также ввиду решения ОПЕК+ наращивать добычу с мая, мы ждем во второй половине года избытка предложения, что обусловит более низкие цены на нефть – в среднем 55,5 долл./барр. по Brent.

Российские рынки и экономика

• Во 2 кв. прогнозируем сильный рост реального ВВП России (за счет низкой базы 2020 г.), после чего темпы роста замедлятся и станут более устойчивыми.



• Расходы домохозяйств останутся основным драйвером восстановления экономики в 2021 году. В результате повышения прогноза цен на нефть, а также оценок роста неэнергетического экспорта, прогноз экспорта товаров и услуг для 2021 г. был улучшен почти на 10%.



• Пока процентная политика ЦБ остается стимулирующей – ключевая ставка ниже инфляции. Тем не менее, согласно обновленному прогнозу, уже к концу года ситуация изменится. Прогноз инфляции на конец 2021 г. ухудшен (до 4,4% г/г vs 3,6% г/г).



• Дальнейшее усиление геополитического давления сопряжено с рисками ухода рубля к уровням 80+. Тем не менее закладывать в базовый сценарий реализацию геополитического риска пока преждевременно. Прогноз среднегодового курса на 2021 г. незначительно повышен (75 vs 74,5 руб.).



• Во 2 квартале и до конца 2021 г. ожидаем, что 10-летние ОФЗ будут торговаться в широком диапазоне с доходностью 6,7% - 7,3% годовых.

•Целевой ориентир индекса МосБиржи по базовому сценарию увеличился с 3720 до 4000 пунктов.



• Рынок акций в текущих условиях остается более привлекательным инструментом для инвесторов и по-прежнему является выгодной альтернативной депозиту и ОФЗ. Мы снизили целевые ориентиры по Сберу и Яндексу. Одновременно повысили таргеты по компаниям нефтегазового сектора и металлургам. Акции ММК, Северстали и НЛМК, а также РУСАЛа были пересмотрены в сторону повышения. Наши фавориты по потенциалу роста курсовой стоимости – золотодобытчики, которые заметно отстали от рынка в 1 кв. 2021 года на фоне снижения мировых цен на золото.

ПАО «Промсвязьбанк»