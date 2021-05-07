«Открытие»: Индекс МосБиржи вместе с индексом Dow Jones переписали свои рекордные максимумы

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Research»

Индекс МосБиржи по итогам торгов в четверг, 6 мая, вырос на 0,4% до 3658,27 п. При этом в ходе сессии был установлен абсолютный максимум 3661,28 п. Объем торгов в основной секции составил 87 млрд рублей по сравнению с 79 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС вырос на 0,97% до 1550,64 п.

7 отраслевых индексов выросли, 3 упали. Индекс строительных компаний стал лидером роста в четверг (+2%). Индекс информационных технологий показал наиболее существенное снижение (-1,75%).

Из 44 акций индекса МосБиржи 23 подорожали и 21 снизилась в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в рост индекса (+2,3%). Бумаги «Полюса» продемонстрировали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+3,7% на 18:50 мск).

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,5%. Индекс торгуется с коэффициентом 14,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 54,4 трлн рублей.

Группа «Юнипро» опубликовала сегодня финансовые результаты (МСФО) по итогам 1 квартала 2021 года. Выручка увеличилась на 5,3% г/г до 21,5 млрд рублей. Показатель EBITDA снизился на 10,1% г/г и составил 6,9 млрд рублей. Базовая чистая прибыль снизилась на 18,1% до 4,1 млрд рублей. Снижение финансовых показателей в базисе год к году связано с замещением высокомаржинальных доходов от ДПМ менее маржинальными по электроэнергии.

Совет директоров «Юнипро» рекомендовал направить на дивиденды за 2020 г. 8 млрд руб., или 0,1269 руб. на одну акцию. Дата, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 22 июня. Годовое собрание акционеров назначено на 10 июня в заочной форме. Список лиц для участия в собрании будет сформирован 17 мая. При этом компания планирует направить на дивиденды во II полугодии 2021 г. 10–12 млрд руб.

С 1 мая компания начала получать платежи за энергоблок № 3 Березовской ГРЭС в рамках ДПМ, что и стало базой для увеличения дивидендных выплат. Вдобавок ранее менеджмент говорил, что «Юнипро» в текущем году планирует выплатить 20 млрд руб. неравными частями. Предлагалось, что выплаты составят 7 млрд руб. в I полугодии и 13 млрд руб. — во II полугодии. Таким образом, можно констатировать, все пока идет по плану, отметил главный аналитик "Открытие Брокер" по российскому рынку Алексей Павлов.

У нас сохраняется актуальная идея на покупку акций «Юнипро», цель 3,5 руб.

Акции «Акрона подешевели на 1,2%, продолжая плавную нисходящую коррекцию, которая наблюдается вот уже месяц. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года в размере 30 рублей на акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 8 июня.

Скромный размер дивиденда не стал сюрпризом. Финальные дивиденды «Акрона» за 2019 год составили 275 рублей на акцию, т. е. были почти на порядок больше. Впрочем, ранее менеджмент уже заявлял, что в текущем году планирует сместить основные выплаты акционерам на конец года, чтобы снизить долговую нагрузку.

Внешний фон

Американский фондовый рынок стартовал на минорной ноте, однако довольно быстро индекс широкого рынка оправился от потерь и перешел в зеленую зону. Меж тем индекс DJIA установил новый рекордный максимум. В Европе под сильным давлением оказались акции производителей вакцин на фоне предложения отказаться от патентов на вакцины против Covid-19. Однако Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против такого предложения. Это поставило под сомнение то, что идея способна найти достаточный уровень международной поддержки, чтобы стать реальность. В итоге акции производителей вакцин начали восстанавливать потери.

Dow Jones Ind Avg. +0,4% до 34388 п. (с начала года +12,4%),

S&P 500 +0,3% до 4179,6 п. (с начала года +11,2%),

NASDAQ -0,1% до 13575 п. (с начала года +5,3%).

Экономическая статистика также поддержала аппетит к риску. В США число первичных заявок на пособие по безработице за неделю до 1 мая сократилось до 498 тыс. Это ниже прогноза (538 тыс. заявок) и является новыми минимумом показателя в посткоронавирусный период. После публикации таких цифры рынок более позитивно ожидает завтрашний релиз отчета по рынку труда по итогам апреля. Как ожидается, факт снижения экономических ограничений приведет к увеличению новых рабочих мест на 1 млн.

Сегодня 7 из 11 основных секторов индекса S&P 500 продемонстрировали минорную динамику на старте торгов. Наибольший вклад вносил IT-сектор (-0,6%). Энергетический сектор продемонстрировал наиболее значительное снижение (-1,1%). Акции Microsoft внесли наибольший вклад в снижение индекса широкого рынка на старте торгов (-0,5%). Акции Etsy продемонстрировали худшую динамику среди компонентов индекса (13%). Компания озвучила прогнозы по выручке и Ebitda на 2 квартал 2021 г. ниже консенсус-прогнозов аналитиков. Это разочаровало инвесторов. Аналитики Morgan Stanley, комментируя падение акций, отметили, что инвесторы изначально были чрезмерно оптимистичны в отношении способности компании поддерживать такие же темпы роста, как в 2020 году. В то же время аналитики Jefferies заявили, что падение котировок предоставляет возможность покупок на более выгодных уровнях.

Комментарии «Открытие Research» Алексей Корнилов, CFA, Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку акций

Volkswagen

Volkswagen повысил прогноз на 2021 года на фоне сильного первого квартала и быстрого восстановления китайского рынка. VW видит рост продаж в 2021 году на 5,5%-7%, предыдущий прогноз был 5%-6,5%. Но компания также отметила нехватку чипов в индустрии, которая продолжится во втором квартале, что может вызвать частичные приостановки производства.

«Ситуация с нехваткой чипов пока остается сложной практически у всех ведущих автопроизводителей. Компании по-разному находят выход из ситуации. Иногда прибегая к сокращению опций, например, как автоматическое отслеживание мёртвых зон, чтобы снизить объем электроники. Вообще, доля электроники в автомобиле за последние 20 лет удвоилась и составляет около 40% от стоимости автомобиля согласно IHS, Deloitte. Это также объясняет возникший дефицит чипов для автомобилей. Но, несмотря на это VW сохраняет свои планы по наращиванию объемов производства электромобилей с целью превзойти основного конкурента — Tesla. В текущем году VW хочет поставить 600 тыс. электромобилей. Правда, это все же пока ниже, чем у Tesla, которая, по предварительным прогнозам, может произвести около 800 тыс. автомобилей, но отставание выглядит уже не столь значительным».

PayPal

Отчет PayPal за первый квартал значительно превзошел ожидания. Общий объем платежей увеличился на 50% до $285 млрд, ожидали $265 млрд. Чистая выручка увеличилась на 29% до $6,03 млрд, ожидали $5,88. Скорректированная прибыль на акцию выросла на 84% до $1,22, ожидали $1,01. Компания также увеличила число активных счетов на 14,5 млн до 392 млн. Менеджмент повысил прогноз на 2021 год по темпам роста выручки и прибыли. Теперь компания ожидает рост выручки примерно на 20% и рост скорректированной прибыли на акцию на 21% — предыдущие значения были 19% и 17%.

«PayPal продолжает производить результаты лучше ожиданий, что свидетельствует о хорошей бизнес-модели и качественном исполнении со стороны менеджмента. Благодаря успеху бизнес-модели PayPal уже превосходит по выручке такие компании, как Visa и Mastercard. Все эти компании пользуются успехом благодаря росту цифровых платежей. Но преимущество PayPal заключается в том, что их платформа более универсальна. Она может использовать различные источники средств для совершения платежей. Недавно PayPal сделал возможным использование криптовалюты для конвертации в привычную валюту, чтобы совершать покупки. Также PayPal расширяет список услуг, например, предлагая рассрочку платежей — это добавляет выручку для компании. PayPal сохраняет большие амбиции, ставя перед собой задачу развития в направлении суперприложения. Это означает еще более широкую линейку услуг, что увеличивает адресуемый рынок и позволят пользователям лучше управлять финансами. По итогам квартала мы сохраняем рейтинг на уровне «ПОКУПАТЬ» и целевую цену $312,5».

Ansys

Ansys — производитель программного обеспечения для моделирования и анализа в промышленности — отчитался о результатах за первый квартал. Основные операционные показатели показали сильный рост в первом квартале. Скорректированная выручка увеличилась на 20% г/г до $372,1 млн. Скорректированная прибыль на акцию выросла на 35% до $1,12. Операционная маржа также увеличилась до 33,5% с 29,3% годом ранее.

«В целом компания хорошо справилась с достижением поставленных целей в первом квартале. Успехи компании можно связать с ее лидирующей ролью в цифровом моделировании, что значительно помогает клиентам повышать производительность и экономить средства. Обновленный прогноз от менеджмента на 2021 год оказался чуть выше ожиданий по выручке и прибыли на акцию. Правда, одна из метрик — прогнозная средняя годовая сумма контракта (ACV) — оказалась немного ниже ожиданий, что вызвало негативную реакцию на рынке. Но, надо отметить, что в оценку ACV вошло негативное влияние курса за счет укрепления доллара. С учетом этого общий прогноз можно считать близким к ожиданиям. Долгосрочные перспективы у компании остаются положительными. Ansys также хорошо позиционирован, чтобы воспользоваться инфраструктурным планом Джо Байдена объемом $2,25 трлн, который потребует масштабное проектирование инфраструктурных объектов».

Нефть

Цены на нефть Brent по состоянию на 19:30 мск росли на 0,6% до $69,28/барр. При этом котировки американского бенчмарка WTI росли на 0,4% до $65,95/барр. Согласно данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, за неделю до 30 апреля запасы сырой нефти в США снизились на 7,99 млн баррелей при консенсус-прогнозе экспертов -2,64 млн баррелей. При этом запасы бензина выросли на 737 тыс. баррелей вопреки прогнозам снижения на 451 тыс. баррелей. А вот запасы дистиллятов упали на 2,9 млн баррелей, хотя ожидалось сокращение только на 168 тыс. баррелей. Такие цифры позволили сформировать суточный максимум на уровне $69,94/барр., но закрепиться выше 70 за баррель на таком драйвере было бы трудно. Поэтому неспособность пробить 70 долларов стала причиной фиксации прибыли по длинным позициям.