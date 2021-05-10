«Фридом Финанс»: На рынке усилился оптимизм

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая неделя завершилась ростом. Индекс Московской биржи третий раз подряд обновил максимум. Среди лидеров роста оказались бумаги Северстали (+4,30%). Корректировались акции Банка ВТБ (-2,87%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 74.

Преобладают позитивные настроения. Пара USD/RUB опустилась ниже 74 на фоне улучшения внешнего информационного фона. Но, пожалуй, основной причиной роста курса USD/RUB стало ослабление доллара к основным валютам на фоне макростатистики с рынка труда США. К евро доллар потерял почти фигуру, пара EUR/USD подскочила к 1,216.

На фондовом рынке продолжается подъем, как на фоне укрепления рубля, так и вследствие притока средств в фонды, ориентированные на Россию. Ослабление доллара, кроме того, способствует росту цен на ресурсы и защитные активы (в том числе, золото). А на российском рынке как раз много сырьевых компаний. Полагаем, что все больше средств международные инвесторы будут размещать на развивающихся рынках, в том числе, российском, его динамика некоторое время, возможно, до конца мая, будет лучше, чем на основных мировых площадках.

Торговая идея: Аэрофлот (+0,40%), Спек. покупка, цель 74 руб. Ожидаем, что компания откроет продажи и увеличит число рейсов, в том числе на зарубежных направлениях летом. Трафик в 3 квартале может стать рекордным в случае отмены строгих коронавирусных ограничений в Европе.

Ожидаем смешанную динамику. Лидерами роста будут бумаги банков и нефтегазового сектора. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50, по индексу Московской биржи: 3650-3700 п.