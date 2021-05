Комментарии «Фридом Финанс»: В фокусе — макростатистика Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»: Торги 7 мая американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,74%, до нового исторического максимума на уровне 4233 пунктов. Dow Jones поднялся на 0,66%, Nasdaq повысился на 0,88%. Слабая статистика по темпам найма в частном секторе снизила опасения о скором сворачивании монетарного стимулирования, при этом рост зарплат оказался существенно выше ожиданий. Все 11 секторов показали положительную динамику. Лидерами роста стали представители сектора энергетики (+1,89%), недвижимости (+1,21%) и промышленности (+1,05%). Результаты Roku (ROKU: +11,6%) оказались лучше ожиданий благодаря активно растущей рекламной выручке на ТВ-платформе для видеостриминга.

Финтех Square (SQ: +4,2%) отчитался лучше прогнозов благодаря криптовалютному сегменту. Популярность приложения Cash App продолжила расти.

Туристические онлайн-сервисы Expedia (EXPE: +5,2%) испытывают более сильный рост спроса в США, чем ранее ожидалось. Результаты превзошли ожидания. Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. В фокусе инвесторов находится ситуация с кибератакой на ведущего американского оператора трубопроводов Colonial Pipeline, которая произошла в пятницу. Компания была вынуждена приостановить работу, что может привести к нехватке бензина на Восточном побережье США. Потенциальный рост цен на бензин в преддверии летнего сезона вождения может негативно повлиять на потребительскую активность. Впрочем, пока эти риски остаются не такими значительными, поэтому фьючерс на S&P 500 торгуется вблизи нулевой отметки. Инвесторы продолжают оценивать неожиданно слабые данные по рынку труда, опубликованные в пятницу, которые, впрочем, привели к росту фондового рынка до исторических максимумов. Данные показали, что работодатели испытывают трудности в поиске новых сотрудников. Спрос на рынке труда значительно превышает предложение. Некоторые экономисты обеспокоены данной ситуацией. Причиной столь позитивной реакции инвесторов является переоценка планов Федрезерва, который, вероятно, останется приверженным мягкой политике более длительное время, так как снижение безработицы является одной из ключевых задач регулятора. Ввиду скорого завершения сезона отчетности полагаем, что дальнейшая динамика фондового рынка будет зависеть от данных по инфляции, которые будут опубликованы на этой неделе. Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,12%, китайский CSI 300 опустился на символические 0,07%, а японский Nikkei 225 прибавил 0,55%. EuroStoxx 50 снижается на 0,43%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис колеблется на уровне 1,58%. Фьючерс на Brent растет до $68,5 за баррель. Золото поднимается до $1835 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4200–4240 пунктов. Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 76 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление мировой экономики в текущем году. Инвесторы сфокусированы на данных макростатистики и их влиянии на политику ФРС. Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Индикатор RSI продолжает демонстрировать «медвежью» дивергенцию, но MACD начинает постепенно выходить из красной зоны. Индекс широкого рынка накануне завершил сессию выше предыдущего исторического максимума (4219), поэтому сценарий продолжения роста является наиболее вероятным с технической точки зрения. Ближайшей целью покупателей является уровень 4270 пунктов. 12 мая за четвертый фискальный квартал (первый календарный) 2021 года отчитается японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. (TM). Консенсус-прогноз FactSet предполагает рост выручки на 4% г/г, до $69 млрд, а ожидания по EPS составляют $3,51 против $0,42 годом ранее. Анонсированные в апреле данные по продажам за первый квартал показали сильный прирост на фоне увеличения спроса на авто на покрываемых рынках сбыта компании, что благоприятно скажется на ее финансовых показателях. Кроме того, также в апреле Toyota сообщила о запуске нового бренда bZ (beyond Zero), который будет сфокусирован на производстве электрокаров. Вполне вероятно, компания представит больше деталей по выпуску первых моделей эклектического типа. Как и в случае с конкурентами, основным фокусом внимания инвесторов будет риторика менеджмента по поводу дефицита чипов и его влияния на операционные и финансовые показатели. Ожидаем услышать оценки влияния пожара на заводе основного поставщика чипов, Renesas, на производственные планы Toyota. 13 мая китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group (BABA) представит результаты отчетности за первый квартал 2021 года. Консенсус-прогноз закладывает ожидания по существенному наращиванию выручки на 58% г/г, до $180 млрд, на фоне улучшения бизнес-процессов, которые оказались под ударом в аналогичном периоде прошлого года из-за пандемии. Мы ожидаем улучшения показателей рентабельности, а прибыль на акцию (по GAAP) может вырасти до $5,8. Компания продолжает инвестировать в направления торговых площадок Taobao Deal и Grocery, что позволяет успешно привлекать новых пользователей из менее обеспеченных регионов Китая. Акции компании упали на 16% за последние три месяца на фоне продолжения давления на технологический сектор со стороны китайского правительства. В частности, компания была оштрафована на рекордную сумму в $2,8 млрд, а также была вынуждена продать часть медиа-активов за последние два месяца. Мы считаем, что период эскалации отношений между правительством и компанией еще не полностью пройден, и акции BABA останутся под давлением в течение второго квартала 2021 года. Также 13 мая квартальные результаты опубликует одна из крупнейших в мире компаний в индустрии развлечений The Walt Disney Company (DIS). Согласно консенсус-прогнозу, выручка снизится на 12% г/г, до $15,86 млрд, так как негативные последствия пандемии продолжают оказывать влияние на сегмент развлекательных парков и кинопроката. Скорректированный EPS ожидается на уровне $0,27 против прошлогодних $0,60. Полагаем, что компания сможет продемонстрировать результаты лучше ожиданий. Конкурент компании в сегменте парков развлечений Comcast Corp. (со своим подразделением NBCUniversal) уже представил квартальный отчет, который содержал информацию о неожиданно более высоком спросе на тематические парки студии Universal, поэтому мы оптимистично настроены в отношении траектории восстановления доходов парков Disneyland. Кроме того, мы ожидаем продолжение активной фазы роста стриминг-сервиса Disney+ и других DTC-сервисов компании. info4

