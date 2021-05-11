Комментарии

ПСБ: Ожидаем снижения пары доллар/рубль до 74 рублей

Аналитики ПСБ:

– По состоянию на утро вторника конъюнктуру мировых рынков мы оцениваем как негативную, в течение дня негативный настрой на рынках может сохраниться

Ожидаем снижения пары доллар/рубль до 74 рублей

Ввиду ухудшения настроений на мировых рынках и дивидендной «отсечки» в акциях Сбербанка индекс МосБиржи может откатиться к середине диапазона 3600-3700 пунктов

Ожидаем, что ОФЗ будут торговаться вблизи текущих уровней

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Юнипро (ДЕРЖАТЬ) предупредила о возможном сокращении выплат акционерам в 2021 г. – (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы считаем данную новость умеренно негативной для бумаг Юнипро, так как предполагается уменьшение выплат на 10% по сравнению с предлагаемыми ранее. Проблема с Березовской ГРЭС существует, из-за нее компания уже снижала выплаты дивидендов. Но с учетом жесткого контроля за капзатратами и отсутствия долговой нагрузки акционеры не рассчитывали на очередную корректировку объема выплат.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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