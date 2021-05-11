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«Фридом Финанс»: Инициатива за «быками»

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась на позитиве. Индекс Московской биржи обновил максимум в четвертый раз за четыре дня. Этому благоприятствовал внешний фон. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали бумаги ТКС (+6,35%). В аутсайдерах оказались акции Ozon (-5,43%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74.  

Наибольшие шансы на рост в краткосрочном плане у акций сектора цветной металлургии. Мы ожидаем продолжения «бычьего» тренда в бумагах металлургов и нефтяников. Цены на цветные металлы продолжают уверенный подъем на фоне восстановления мировой экономики и ослабления доллара. Усиление спроса обусловлено и мягкой монетарной политикой регуляторов. Особенно активно способны повышаться цены на никель и алюминий, спрос на которые усиливается наиболее заметно. При этом у рубля нет значительного потенциала для укрепления, а это значит, что бумаги производителей металлов продолжат дорожать.

Ожидаем смешанную динамику. Очередное обновление максимума маловероятно, движения котировок будут зависеть от ситуации на внешних сырьевых и фондовых площадках. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3650-3700 пунктов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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