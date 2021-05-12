«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи удержится в диапазоне 3600-3700 п.

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

В ходе торгов 11 мая на динамику отечественного рынка оказывает влияние негативный внешний фон. Инвесторы продолжают распродавать акции технологических компаний с высокими мультипликаторами из-за усилившихся опасений по поводу возможного ускорения инфляции на фоне восстановления экономики после пандемии. Участники рынка ожидают, что ИПЦ в США в апреле может достичь 3,6% годовых. S&P500 в первые два часа торгов терял более 1,5%, Euro Stoxx 50 упал на 2,2% к 18:20 мск. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе, хотя Shanghai Composite вырос на 0,4%.

В ценах на нефть наблюдается высокая волатильность, во второй половине дня они развернулись вверх, преодолев отметку $68. Одной из новостей, определивших динамику котировок углеводородного сырья, стала приостановка работы трубопровода Colonial Pipeline в США. Однако это кратковременный фактор, и мы ожидаем скорого возвращения объекта к работе в штатном режиме. Долгосрочное ограничение роста нефтяных цен обеспечит наращивание добычи в США. Goldman Sachs предполагает, что общее количество буровых в Штатах к концу года увеличится до 480-500 единиц. Последний на сегодня прогноз ОПЕК предполагает, что предложение нефти от не входящих в организацию стран в 2021 году вырастет на 0,7 млн баррелей в сутки, до 63,6 млн. Эта оценка ниже мартовской, что благоприятствует закреплению нефти на текущих ценовых уровнях. Прогноз спросу в ОПЕК оставили без изменений на уровне 96,5 млн баррелей в сутки.

Курс рубля к доллару снижается с 13.00 мск. Пара USD/RUB торгуется у 74,2, EUR/RUB колеблется у 90,2. Российский долговой рынок в минусе. Поддержкой для отечественных активов выступает снижение внешнеполитической напряженности в ожидании переговоров между лидерами России и США. При этом индекс Мосбиржи к 18:20 мск опустился на 1,6%, РТС — на 1,7%.

Котировки занимающего существенную долю в рублевом бенчмарке отечественного рынка Сбербанка упали более чем на 4% после дивидендной отсечки. Размер выплат за 2020 год составит рекордные 422,4 млрд руб., или 55,9% прибыли по МСФО. Глава TCS Group Оливер Хьюз заявил, что выплата дивидендов возобновится в 2022 году, но акционеры Тинькофф Банка сдержанно реагируют на новость. МКБ планирует разместить 3,6 млрд в рамках SPO, что позволит ему привлечь 22,7-23,2 млрд руб. На этом фоне акции банка потеряли более 1%.

Ожидаем, что индекс Мосбиржи на торгах 12 мая удержится в диапазоне 3600-3700 п. Ориентир для USD/RUB: 73,5-74,5, для EUR/RUB: 89,5-90,7.